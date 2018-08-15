"Sevginin Gücü" 17 Ağustos'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Bollywood'un ünlü oyuncusu Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı "Sevginin Gücü" 17 Ağustos'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre, filme ilişkin Türk hayranlarına videolu mesaj gönderen Khan, "Türkiye'deki tüm dostlarım, lütfen gidin ve Bajrangi Bhaijaan'ı izleyin. Beğeneceğinize eminim." ifadelerini kullandı.

Orijinal adı "Bajrangı Bhaıjaan" olan filmin yönetmen koltuğunda Kabir Khan oturuyor.

Bugüne kadar gösterime girdiği her ülkede ilgiyle izlenilen filmin senaryosunu ise Kabir Khan'ın yanı sıra Vijayendra Prasad ve Kausar Munir kaleme aldı.

Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden oyuncu ve yönetmen Aamir Khan ise filme ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu:

"İnanılmaz! Mükemmel bir film. Bu Salman Khan'ın kariyerinin en iyi performansı ve filmi. Muhteşem bir hikaye, şahane bir senaryo ve içinizi ısıtan diyaloglar... Hele o küçük kız Harshali Malhotra çok başarılı. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film."

Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin konusu ise şöyle: