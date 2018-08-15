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"Sevginin Gücü" 17 Ağustos'da vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

"Sevginin Gücü" 17 Ağustos'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Bollywood'un ünlü oyuncusu Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı "Sevginin Gücü" 17 Ağustos'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre, filme ilişkin Türk hayranlarına videolu mesaj gönderen Khan, "Türkiye'deki tüm dostlarım, lütfen gidin ve Bajrangi Bhaijaan'ı izleyin. Beğeneceğinize eminim." ifadelerini kullandı.

Orijinal adı "Bajrangı Bhaıjaan" olan filmin yönetmen koltuğunda Kabir Khan oturuyor.

Bugüne kadar gösterime girdiği her ülkede ilgiyle izlenilen filmin senaryosunu ise Kabir Khan'ın yanı sıra Vijayendra Prasad ve Kausar Munir kaleme aldı.

Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden oyuncu ve yönetmen Aamir Khan ise filme ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu:

"İnanılmaz! Mükemmel bir film. Bu Salman Khan'ın kariyerinin en iyi performansı ve filmi. Muhteşem bir hikaye, şahane bir senaryo ve içinizi ısıtan diyaloglar... Hele o küçük kız Harshali Malhotra çok başarılı. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film."

Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin konusu ise şöyle:

"Pakistanlı Müslüman bir kız olan 5 yaşındaki Shahida, doğuştan konuşamıyordur. Annesi bir ümitle tedavi olması için onu Hindistan'a götürmeye karar verir. Ancak onca fedakarlıklarla çıktıkları bu yolculukta Shahida, uyuyan annesinden habersiz bir kuzu görünce trenden iner. Tren hareket edince küçük Shahida sesini duyuramaz ve bir başına kalır. Bilmediği topraklarda ailesinden uzak kalan küçük kızın yolu, Bajrangi (Salman Khan) adlı iyi kalpli bir adamla kesişir. Ancak Bajrangi ona yardım etmeye çalışsa da konuşamayan kızın ne adını ne de evinin yolunu öğrenebilir. O sırada Bajrangi de sevdiği kadınla evlenmeye çalışmaktadır. Gelinin babası, Bajrangi'ye kendini kanıtlaması ve ev alması için belirli bir süre vermiştir. Ancak Bajrangi, bu çaresiz küçük kızı tek başına bırakamaz. Kaderin bir araya getirdiği bu ikili Shahida'nın ailesini ararken engellerle dolu ve sonunu bilmedikleri bir yola çıkarlar."

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Anahtar Kelimeler:
Salman Khan sevginin gücü

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