Sevgisiyle tartışan genç, intihar etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da Yücel B. (24), iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Bolu Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda çalışan Yücel B., dün gece saatlerinde iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştı. Yakınları, Yücel B.'den haber alamayınca bu sabah Aktaş Mahallesi'ndeki yalnız yaşadığı eve gitti. Evde Yücel B.yi iple tavana asılı bulan yakınları, fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yücel B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fenalaşan yakınlarına ambulansta müdahale edildi.
Yücel B.'nin cesedi, olay yerindeki yapılan incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.
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