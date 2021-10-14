Seviila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak: 20 milyon Euro'luk teklif

Geçen sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, Sevilla yolcusu.

İspanyol kulübü Macar futbolcu için resmen harekete geçerken, çok kısa süre içinde Sarı-Lacivertliler'e resmi teklifin ulaşacağı iddia edildi.

İspanyol basını yaşanan gelişmelere geniş yer verirken, Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoperi Kounde'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor.

Sevilla'nın bu paranın 20 milyon Euro'sunu Szalai'nin transferi için kullanacağı belirtiliyor.

İspanyol kulübünün yetkililerinin önceki gün oynanan İngiltere- Macaristan maçını takip ettiği de gelen bilgiler arasında.



