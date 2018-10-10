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Sevil Atasoy: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalanmışsa çok iz kalmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 07:46 | Son Güncelleme

Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girmesinden bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüp cesedinin de parçalanması ihtimalini değerlendirdi. Atasoy, "Ceset parçalanırsa çok iz bırakır" dedi.

Sevil Atasoy: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalanmışsa çok iz kalmıştır

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtlayan Atasoy, kan izini yok etmenin mümkün olmadığını kaydetti. Özkök'ün sorularına Atasoy'un verdiği yanıtlar şöyle:

Sizin bir kitabınız var, “Mükemmel Cinayet Yoktur”. Ama konsolosluk olayı mükemmel bir cinayet gibi görünüyor...

“Hayır kesinlikle mükemmel cinayet değil. Mutlaka iz vardır. İçeri girip iyi bir araştırma yapıldığı takdirde Türk polisi bunu çözer.”

Cesedin parçalanarak çıkarılmış olması ihtimali var mı?

“Sanmam. Ceset parçalanırsa çok iz bırakır.”

Silahla vurulmuş olması ihtimali nedir?

“Onu da sanmam. Hangi akıllı tabanca ile vurup ortalığı kan içinde bırakır...”

Kan izini yok etmek mümkün mü?

“Hayır. Bir küveti su ile doldurun. İçine bir damla kan damlatın, sonra onu yere dökün, oradan kan izi bulunur. Türk polisinin elinde bu imkânlar var.”

Bir insanı iz bırakmadan öldürmek mümkün mü?

“Çok zor. Yani kimyasal bir karışım zerk edersiniz, kalp krizi etkisi yapar. Ama o da anlaşılır.”(Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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Sevil Atasoy Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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