Sevil Atasoy'dan kritik uyarı: Yüksek elektrik-su faturaları ve farklı kokulara dikkat

Atasoy, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bir kongreye katılmak için geldiği Antalya'da yaptığı açıklamada, 2005'ten bu yana 190'dan fazla ülkenin arz ve talepler mücadelesini dünyada izleyen 13 kişiden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'deki madde bağımlılarının sayısının dünyanın birçok ülkesinden az olduğunu ama bu sayının giderek arttığını vurgulayan Atasoy, gençlerin uyuşturucu bağımlısı olmasının tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Atasoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda ama her şeyin köprüsündeyiz, kötülüklerin de köprüsündeyiz. Afganistan'dan yola çıkan İran'dan geçerek Batı'ya ulaşan eroin trafiğinin üzerindeyiz. Avrupa'da 1,5 milyon eroin bağımlısı var. Eroin bağımlıları bu maddeyi buluyor. Bu eroin de önemli ölçüde Türkiye'den Kuzey Karadeniz'den ya da Arap Yarımadası'ndan gidiyor."

Türkiye'nin sadece doğudan batıya değil, batıdan da doğuya doğru birtakım tehlikelerin üzerinde olduğuna dikkati çeken Atasoy, içerisinde amfetamin içeren Batı'dan terör örgütlerine ulaştırılan captagon hapların "açlığı, uykusuzluğu ve yorgunluğu gideren madde" gibi anlatıldığını ancak vücutta bağımlılık yaptığını vurguladı.