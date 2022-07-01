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Sevil Kutlu cinayetinde kan donduran detaylar! Çene kemikleri bulunmuştu... Katil, cesedi valizde taşımış

01.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Sevil Kutlu sevgilisi tarafından vahşice öldürülmüş, Yakup K. cinayeti itiraf ederek kan donduran açıklamalarda bulunmuştu. Katilin gösterdiği alanda çalışma yapan ekipler toprağa gömülü çene kemiği bularak, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçasını incelemeye almıştı. Öte yandan dehşete düşüren cinayette yeni detaylar da ortaya çıktı. Katil, Sevil Kutlu ile Afyonkarahisar'da buluştuktan sonra cinayeti işleyip valiz içinde Kayseri'ye getirmiş.

Sevil Kutlu cinayetinde kan donduran detaylar! Çene kemikleri bulunmuştu... Katil, cesedi valizde taşımış

Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu cinayetinde ortaya çıkan yeni detaylar tüyleri diken diken etti. Talihsiz kadının Afyonkarahisar'da cinayete kurban gittikten sonra cansız bedeninin valiz ile Kayseri'ye getirildiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektifleri, bir televizyon kanalındaki programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi olduğu öğrenilen Yakup K.'yi gözaltına aldı. Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürdüğünü ve İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

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60 POLİS ALANI DİDİK DİDİK ARADI

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

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CANSIZ BEDENİNİ VALİZLE KAYSERİ'YE GETİRMİŞ

Öte yandan, dehşete düşüren cinayette yeni detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı Yakup K.'nın Sevil Kutlu ile Afyonkarahisar'da buluştuktan sonra cinayeti işlediği, ardından da Kutlu'nun cenazesini valize koyarak Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye getirdiği öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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