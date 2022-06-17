Sevil Kutlu'yu ilk önce toprağa gömmüş sonra... Müge Anlı'nın sorusuna bakın ne cevap vermiş

Kayseri'de yıllardır kayıp olan Sevil Kutlu ile ilgili sır perdesi aralandı. Bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Eski sevgili Yakup K., Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak bir vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti. Katil zanlısının Müge Anlı'nın programına çıktığı, eski sevgilisiyle ilgili sorulan soruya Kutlu'nun Kuzey Kore'ye gittiğini söylediği ortaya çıktı.

Soldaki katil zanlısı eski sevgili, sağdaki öldürülen Sevil Kutlu

"KUZEY KORE'YE GİTTİ"

Edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevil Kutlu olayıyla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yeni Asır'ın haberine göre Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın sorularına çelişkili ifadeler veren eski sevgili Yakup Karanfil, Kutlu'nun Kuzey Kore'ye gittiğini söyledi. Programda şüpheli konuşmaları ile dikkat çeken eski sevgili, program sonrası gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yakup K. ifadesinde, Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğünü, bir süre sonra gömdüğü yerden çıkararak İncesu ilçesine bağlı Tahirinli Mahallesi yakınlarında bulunan vadiye yırtıcı hayvanların yok etmesi için koyduğunu itiraf etti.

ONLARCA KEMİK PARÇASI BULUNDU

İtiraf üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde yaklaşık 60 polis vadiye giderek arama yaptı. Kayalık alanı didik didik arayan ekipler, ilk olarak toprağa gömülü çene kemiği buldu. Alanı genişleterek aramalarına devam eden ekipler, farklı mesafelerde insana ait olduğu değerlendirilen onlarca kemik parçası buldu. Kemikler bir araya getirilerek, incelemeye alındı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından kemikler alınarak emniyete götürüldü.

Ayrıca, kemiklerin bulunduğu vadinin şüpheli Yakup K.'nin ailesinin yazlığının bulunduğu Süksün Mahallesi'ne yakın olması dikkat çekti.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Yakup K. ile birlikte babası A.K. ve eşi R.K. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



