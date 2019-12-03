Sevilay, 5 yılda 112 madalya kazandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta doğuştan kolları olmayan, 16 yaşındaki milli yüzücü Sevilay Öztürk, 5 yıl önce katılmaya başladığı yarışlarda, aralarında Avrupa şampiyonluğu ve Dünya 3'üncülüğü de olmak üzere 112 madalya kazandı. Başarısıyla örnek olan Sevilay Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendisi gibi engelli olanlara da seslenerek, "Benim gibi engelli olanlar hiçbir zaman hayata küsmesinler ve hayatlarına devam etsinler, kesinlikle evlere hapis kalmasınlar" dedi.

Bülent ve Hülya Öztürk çiftinin ilk çocuğu olarak kolları olmadan dünyaya gelen Sevilay Öztürk, zorluklarla başladığı hayatına anne ve babasının desteğiyle tutundu. Anne Hülya Öztürk’ün, kızı gibi kolları olmayan paralimpik sporcu Beytullah Eroğlu’nun bir yakını ile tanışması Sevilay’ın da hayatını değiştirdi. Beytullah Eroğlu’nun teşviki ve yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Sevilay, bu sayede milli takım antrenörü Osman Çullu ile tanıştı.

25 EYLÜL 2010'DA HAVUZLA TANIŞTI

Antrenör Çullu da Sevilay ile görüştükten sonra Bülent Öztürk'e mektup yazarak küçük kızı yüzme derslerine göndermesini istedi. Bunun üzerine Sevilay, 25 Eylül 2010'da havuzla tanıştı. Havuzda simit yardımıyla su yüzeyinde durabilen Sevilay, 6 ayın sonunda yüzmeye başladı.

112 MADALYA KAZANDI

2014 yılında Sevilay’ı yarışlara hazırlamaya başlayan Osman Çullu sayesinde Sevilay, İstanbul'da katıldığı ilk yarıştan madalya ile döndü. Sosyalleşme adına başladığı yüzmede aldığı madalyaya çok sevinen Sevilay Öztürk, daha sonra tüm yarışlara katılarak birçok madalya elde etti. 2016 yılında 13 yaşındayken Rio’da düzenlenen Paralimpik Oyunları'na katılan Öztürk, yaşı itibariyle oyunlara katılan dünyanın en genç sporcusu oldu ve finale kadar yükseldi. Avrupa Gençler Şampiyonu, Avrupa Gençler 2’incisi ve son olarak da Eylül ayında düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebek stilde dünya 3'üncüsü oldu. Sevilay, bu başarısıyla da Cumhuriyet tarihinde, yüzmede Türkiye'ye madalya getiren ilk kadın oldu. Sevilay Öztürk, 2014'te başladığı ulusal ve uluslararası yarışlarda bugüne kadar toplam 112 madalya kazandı.

EN BÜYÜK MUTLULUĞU, TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİRMEK

Yüzmeye başladığı ilk yıllarda babasının kendisi için işi dahi bıraktığını belirten Sevilay, başarılarını önce ailesi sonra Osman Çullu ile şu anki antrenörü Ali Uzun'a borçlu olduğunu söyledi. Öztürk, "Yüzmeye sosyalleşeyim, hayata küsmeyeyim diye başlamıştım aslında. Böyle olduğunu bilmiyordum ve çok güzel bir geleceğim oldu. 3 yıldan beri milli takımdayım ve milli takımda olduğum için de çok mutluyum. Yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldım ve toplamda 112 madalya kazandım. İlk başlarda beklemiyordum bu kadar madalya alacağımı. Madalya almak çok güzel ve hayatımı da değiştirdi. Bu zamana kadar unutmadığım 2 tane yarışım var. 13 yaşında 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan ilk sporcuydum. Çok mutluydum ve finale kaldım. 13 yaşında finale kalmak çok güzel bir duyguydu, çok heyecanlandım. Bir de 2019'da Londra’da dünya 3'üncüsü oldum kelebek sitilinde ve Cumhuriyet tarihimizde ilk madalya alan Türk kadını ben oldum. Bayrağımızı orada dalgalandırdım, çok mutluydum. Kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okuyunca o kadar mutlu oluyorum ki o kürsüye ilk çıktığımda ağlamıştım. Bu yaşımda ben o kürsüye çıkıp bayrağımı dalgalandırıyorsam inşallah ileriki zamanlarda daha fazlasını yapıp daha fazla İstiklal Marşı'nı okutacağım" diye konuştu.

HEDEF, AVRUPA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Hayat dolu olan Sevilay, yüzmede çok hırslı ve çok ciddi olduğunu söyledi. Londra'daki şampiyonaya kadar depar taşına hiç gülerek çıkmadığını belirten Öztürk, başarmak için çok çalıştığını kaydederek hedeflerini şöyle sıraladı:

"Mayıs ayında inşallah Avrupa şampiyonamız var. Avrupa Şampiyonası’nda tekrar birinci olup bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Ondan sonraki hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak ve istiklal Marşımızı gururlu bir şekilde okutmak istiyorum. Onun için de çok çabalıyorum ve antrenmanlarıma devam ediyorum yoğun bir tempoda. Antrenmanlarıma devam ediyorum, her gün aralıksız antrenmanlarıma geliyorum, hiçbir zaman kaçırmıyorum. İnşallah hedeflerime de ulaşır, bayrağımızı göndere çektirerek dalgalandırdım. Arkam da olan herkese de çok teşekkür ediyorum."

UZUN: AZİMLİ, ÇALIŞKAN BİR SPORCU

Milli antrenör Ali Uzun ise Sevilay Öztürk'ün başarı için çok çalıştığını belirterek, "Sevilay Öztürk ile ben 2015 yılından itibaren çalışmaya başladım. Bu süre zarfında Sevilay Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. 2019'da Avrupa Gençler İkincisi oldu, dünya üçüncüsü oldu. Azimli, çalışkan bir sporcu. Hayatında bazı fedakarlıklar yaparak başarıyı kazandı. Her gün programlı bir şekilde antrenman yapmaktayız. Hedef de 2020 Avrupa Şampiyonası ve akabinde Paralimpik oyunları var. Hedefimiz, orada madalya veya madalyalar kazanmak" dedi.

FOTOĞRAFLI

