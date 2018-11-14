Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...

Sevilay Yılman, Atatürk için aslolanın Türkiye'ye ve gelecek nesiller için yaptıkları karşılığında saygı ve sevgi görmek değil, yaptıklarının doğru bir şekilde anlaşılması olduğunu aktardı. Yılman, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim bir vecizesinde, “Beni görmek demek behemahal yüzümü görmek demek değildir. Beni ve fikirlerimi anlıyorsanız bu kafidir" derken kastettiği aslında şudur: “Benim yaptıklarımı anlamadıktan sonra beni kuru kuruya sevmenizin ya da saygı duymanızın hiçbir anlamı yok.”

Dolayısıyla ben Atatürk’e sevginin de saygının da ancak onun yaptıklarını anlayabilen ve onun ilkeleri doğrultusunda yol alanlara özgü bir durum olduğuna inanıyorum.

Onun Cumhuriyet kurulurken yaptıklarını kavrayamayan ve anlamayanların ve dahası yanlış olduğunu düşünenlerin onu sevmesini ya da saygı duymasını beklemek dayatmacılıktan başka bir anlam ifade etmez.

Kendi bilecekleri iştir nihayetinde…

Sevmiyorlarsa bırakın sevmesinler…

Saymıyorlarsa bırakın saymasınlar…

Ha… Ama bu yazdıklarımdan da şu sonuç çıkarılmasın sakın!