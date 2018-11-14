Sevilay Yılman: Atatürk'ü sevme, saygı duyma zorunluluğu yok ama...

Sevilay Yılman, Atatürk için aslolanın Türkiye'ye ve gelecek nesiller için yaptıkları karşılığında saygı ve sevgi görmek değil, yaptıklarının doğru bir şekilde anlaşılması olduğunu aktardı. Yılman, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Nitekim bir vecizesinde, “Beni görmek demek behemahal yüzümü görmek demek değildir. Beni ve fikirlerimi anlıyorsanız bu kafidir" derken kastettiği aslında şudur: “Benim yaptıklarımı anlamadıktan sonra beni kuru kuruya sevmenizin ya da saygı duymanızın hiçbir anlamı yok.”
Dolayısıyla ben Atatürk’e sevginin de saygının da ancak onun yaptıklarını anlayabilen ve onun ilkeleri doğrultusunda yol alanlara özgü bir durum olduğuna inanıyorum.
Onun Cumhuriyet kurulurken yaptıklarını kavrayamayan ve anlamayanların ve dahası yanlış olduğunu düşünenlerin onu sevmesini ya da saygı duymasını beklemek dayatmacılıktan başka bir anlam ifade etmez.
Kendi bilecekleri iştir nihayetinde…
Sevmiyorlarsa bırakın sevmesinler…
Saymıyorlarsa bırakın saymasınlar…
Ha… Ama bu yazdıklarımdan da şu sonuç çıkarılmasın sakın!
Tamam onu sevme, sayma zorunluluğu yok hiç kimsenin ama saygısızlık yapıp hakaret etme hakkı da yok!
Metazoriyle saygı ve sevgi beklemek doğru olmadığı gibi onun bu ülkenin kurucu lideri olduğunu unutup, şahsiyetine kasten ve bilerek saygısızlık yapılması da kabul edilemez.
Hele hele onun ölüm yıl dönümünde, 10 Kasım’da…
Dikkat ediyorum… Bizim medya mahallesindeki bazı kalemler dahil, bir grup insan Atatürk’le ilgili olumsuz, nahoş, onu kötüleyen ve horlayan şeyleri yazmak için özellikle 10 Kasım’ı tercih ediyor.
Amaç ne peki, bu tiplerin bugünü özellikle seçmiş olmalarında?
Elbette ki kaşımak!
Bu ülkede milyonlar için kırmızı bir çizgi olan Atatürk’e hakaret edip, onu bir biçimde aşağılayıp, insanları kaşıyıp, kışkırtmak!
Söyleyeyim çok aşağılıkça bir şey bu.
Hatta ötesi…
Bunu yapan her kimse emin olun bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü arzulamayan ve her daim fitne peşinde olan kötü ruhlu insanlardır.
O nedenle, Atatürk’ü seven, sevmeyen… Ona saygı duyan ya da duymayan herkese naçizane tek bir tavsiyem var; Atatürk üzerinden toplumu kışkırtıp, birbirine düşürmek isteyen bu fesatlara lütfen prim vermeyin!
Hiçbir biçimde hem de…" (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)
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