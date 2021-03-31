Sevilay Yılman'dan Bahçeli'ye: Şahsımı hedef gösterdiğiniz tweet dolayısıyla telefonum susmuyor

Habertürk yazarı Sevilay Yılman sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.
Yılman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın @dbdevletbahceli şahsımı hedef gösterdiğiniz bu tweet dolayısıyla telefonum susmuyor. Ailem başta olmak üzere eş dost arayıp, “Dikkat et çünkü artık her an başına bir şey gelebilir” diyor. Bir tweetiniz yüzünden insanları böyle korku sarması gerçekten anlaşılır gibi değil.
"Bir de çok tuhaf ama ne ekranda ne de yazımda “erken seçim olacak” gibi bir ifadem asla olmadı. Tersini savundum hep! Çünkü yeni sistemde bunun kararının da Cumhurbaşkanı kararnamesi veya meclisin 4/3 çoğunluğu ile mümkün olduğunu iyi bilen bir gazeteciyim!
"Ayrıca beni takip edenler kabul edeceklerdir: İktidara da muhalefete de gerektiğinde eleştirel yaklaşımı olan; iktidara ya da muhalefete kategorik yandaş ya da kategorik karşıt bir gazeteci değilim.Ya birileri yanlış bilgi vermiş benimle ilgili ya da siz isimleri karıştırdınız!
"Bu tweetimin; "Kategorik olarak muhalif olanları hedefe koyabilirsiniz!” anlamına geldiğini söyleyenler var. Ben kendi duruşumu ifade için yazdım bunu. Elbette ki kategorik muhalif gazeteci arkadaşların da hedefe konulması doğru değil. Yazdığım gayet açıkken çarpıtmaya lüzum yok."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanıştı:
"Daha ilginci, televizyon ekranlarında sabit ama haftalık ücret mukabilinde yorum yapan bildik isimler, Kılıçdaroğlu’ndan aldıkları asparagas sufleleri cansiperane savunuyorlar, servis ediyorlar, nöbetleşe gündem işgaline soyunuyorlar. Ne söylesek nafile, hep aynı havadalar."
"Mesela, Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’a varıncaya kadar farklı televizyon ekranlarda CHP’nin hem sözcülüğünü hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum, durmadan yırtınıp kendilerini paralıyorlar."