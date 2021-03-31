Sevilay Yılman'dan Bahçeli'ye: Şahsımı hedef gösterdiğiniz tweet dolayısıyla telefonum susmuyor

Habertürk yazarı Sevilay Yılman sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Yılman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @dbdevletbahceli şahsımı hedef gösterdiğiniz bu tweet dolayısıyla telefonum susmuyor. Ailem başta olmak üzere eş dost arayıp, “Dikkat et çünkü artık her an başına bir şey gelebilir” diyor. Bir tweetiniz yüzünden insanları böyle korku sarması gerçekten anlaşılır gibi değil.

"Bir de çok tuhaf ama ne ekranda ne de yazımda “erken seçim olacak” gibi bir ifadem asla olmadı. Tersini savundum hep! Çünkü yeni sistemde bunun kararının da Cumhurbaşkanı kararnamesi veya meclisin 4/3 çoğunluğu ile mümkün olduğunu iyi bilen bir gazeteciyim!

"Ayrıca beni takip edenler kabul edeceklerdir: İktidara da muhalefete de gerektiğinde eleştirel yaklaşımı olan; iktidara ya da muhalefete kategorik yandaş ya da kategorik karşıt bir gazeteci değilim.Ya birileri yanlış bilgi vermiş benimle ilgili ya da siz isimleri karıştırdınız!

"Bu tweetimin; "Kategorik olarak muhalif olanları hedefe koyabilirsiniz!” anlamına geldiğini söyleyenler var. Ben kendi duruşumu ifade için yazdım bunu. Elbette ki kategorik muhalif gazeteci arkadaşların da hedefe konulması doğru değil. Yazdığım gayet açıkken çarpıtmaya lüzum yok."