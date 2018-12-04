HABER

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 04.12.2018 08:28 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP tarafından İstanbul'da yaptırılan son yerel seçim anketlerinden Muharrem İnce'nin isminin çıkarıldığını ileri sürdü. Yılman, köşesinde söz konusu Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında Muharrem İnce'nin isminin açık ara önde gittiğini söyledi.

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman, bugünkü köşesinin "Muharrem İnce’nin anketlerden ismi çıkarılıyor mu?" alt başlığıyla yayımlanan yazısında "Duyduğumuza göre, CHP'nin İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Sizlerden denk gelen var mı bilmem ben hiç denk gelmedim, anket yapılıyormuş hummalı bir biçimde. Ve bu anketler de bir değil, birkaç firma ile yapılıyormuş" ifadesini kullandı.

"Çok açık söyleyeyim ben inanmadım duyduğum şeye ama bu duyduğum şey CHP'liler arasında o kadar fazla konuşulmaya başlandı ki sizlerle paylaşmayı münasip gördüm. Güya İstanbul'da yapılan tüm anketlerde diğer isimlerden açık ara önde gelen Muharrem İnce olmasına rağmen ismi çıkarılıyormuş. Dedim ya ben inanmadım" diyen Yılman, şöyle devam etti:

"Neden? Çünkü soru şekli belirler sonucu. Eğer CHP adına anket yapan şirketler vatandaşa; "İstanbul'da CHP'nin adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yöneltiyorsa —ki doğru ve gerçek sonucu bulmak için sorulması gereken soru da budur- Muharrem İnce'nin adını o anketten silme olasılığı yok. Çünkü birinci mi olur, ikinci mi olur bilemem İnce ismi mutlaka yanıtlar arasında vardır. Ve anketi yapan firmalar da vatandaşın verdiği bu cevabı mutlaka değerlendirmeye katmak zorundadır. Ama Kılıçdaroğlu'nun direktifleri doğrultusunda vatandaşa soru sorarken, önceden belirlenen isimler vatandaşın önüne konuluyorsa. Zaten Muharrem İnce'nin çıkma olasılığı yok! Çünkü aylar evvel kafasında sildiği Muharrem İnce ismini Kemal Kılıçdaroğlu zinhar o listeye koydurtmaz."

Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...
Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin manifestosuErdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin manifestosu
MHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!MHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları yerel seçim seçim 2019 Sevilay Yılman CHP muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Okuyucu Yorumları 19 yorum
Kılıçdaroğlu CHP'nin vebası, kurtulamadık.
insanın bi çizgisi olmalı siyaset daldan dala olmaz, bu adama vekillik,cumhurbaşkanlığı,parti başkanlığı,belediye başkanlığı yani olabilecek herşey verildi,ne dediyse parti yaptı,ve bide kalktı partiyi ikiye bölmek istedi,yani buna bu kadar müsamayı kim gösteriyor halen anlamış değilim
yalandır kılıçdaroğlu bu adamı karşısına başkan adayı olmasına rağmen m.vekili çıkardı c.başkanı adayı olarak çıkardı anketten niye silsin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Kocaoğlu'ndan İzmir için dikkat çeken sözler! Erdoğan'a yanıt verdi

Dikkat çeken sözler: Sahada tek çalışan benim, lütfederlerse...

Can Ataklı'dan seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Olay seçim iddiası: Ankara'da Meral Akşener...

Binali Yıldırım'dan adaylık sorusuna yanıt: Allah hayırlısını versin

Adaylık sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin 10 maddelik manifestosu

Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin manifestosu

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden başkan İYİ Parti'ye geçti!

CHP'den İstanbul ve Ankara adayı için açıklama: Her şey çok güzel olacak

Flaş İstanbul ve Ankara açıklaması: Her şey çok güzel olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.