Sevilen aktör Çağlar Çorumlu’yu daha önce hiç böyle görmediniz

Çağlar Çorumlu, başrolünü Boran Kuzum ile paylaştığı Hazine adlı yeni filminden paylaşımlar yaptı. Oyuncu kadrosunda Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz ve Mert Denizmen gibi iddialı isimler de rol alıyor.

Çekimleri Nevşehir’de gerçekleşecek olan filmin senaryosu ve yönetmenliği Canbert Yergüz’e ait. Her projesinde kılıktan kılığa giren yetenekli oyuncu Çağlar Çorumlu filmden kareleri instagram hesabından da paylaştı. Çorumlu paylaşımlarıyla hayranlarına, bu defa da çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacağının sinyallerini verdi.

ZEKİ MÜREN’İ CANLANDIRMASI OLAY OLDU

Ekranların en başarılı komedi oyuncularından Çağlar Çorumlu, bugüne kadar rol aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla birçok kez gündem oldu.

En son Cem Yılmaz’ın çektiği Erşan Kuneri filminde rol alan yetenekli oyuncu bir banka reklam filminde canlandırdığı Zeki Müren karakteriyle de çok konuşulmuştu.

Oyuncunun son filmi Hazine de hem kadrosu hem de hikayesi ile iddialı bir proje, filmle ilgili henüz daha detaylı bir bilgi yok ancak Çağlar Çorumlu’nun paylaşımları izleyicide merak uyandırmaya yetti. Sevenleri şimdiden oyuncunun yeni filmini merakla beklemeye başladı.

