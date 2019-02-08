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Sevilen isimler Red Bull Pac-Man Partisi’ndeydi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Sadece bu yıla özel olarak üretilen Red Bull Pac-Man ürününün tanıtıldığı retro gaming partisi Bomontiada’da gerçekleşti.

Sadece bu yıla özel olarak üretilen Red Bull Pac-Man ürününün tanıtıldığı retro gaming partisi Bomontiada’da gerçekleşti. Başta Pac-Man olmak üzere pek çok retro oyunun da tekrar deneyimlendiği partiye; Aslı Bekiroğlu, Anıl Altan, Tamer Yılmaz, Niyazi Erdoğan, Bedirhan Soral, Itır Esen, İlayda Akdoğan, Begüm Tank ve Gizem Barlak gibi pek çok sevilen isim katıldı.

Red Bull, enerji içeceğinin fonksiyonuyla, Pac-Man labirentlerinin eğlenceli dünyasını aynı kutuda buluşturduğu Red Bull Pac-Man ürününün tanıtıldığı bir parti gerçekleştirdi. Arcade makineleri ve retro oyunlarla desteklenen nostaljik partisi dün gece Bomontiada’da düzenlendi. Yaklaşık 500 kişinin ağırlandığı bu özel davette katılımcılar, 80’ler ve 90’ların öne çıkan müzikleriyle eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi.
Red Bull’un ‘retro gaming’ kürasyonuyla hayata geçirdiği gecede oyuncular Aslı Bekiroğlu, Anıl Altan, İlayda Akdoğan, fotoğrafçı Tamer Yılmaz ile Niyazi Erdoğan, Bedirhan Soral, Itır Esen, Begüm Tank, Gizem Barlak gibi sevilen birçok isim katıldı.

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