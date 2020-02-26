Kısa video platformu TikTok'tan El Clasico efektleri

TikTok ve LaLiga daha önce #HolaLaLigaSantander ve #RedibujaLaLiga etiketleriyle 215 milyondan fazla görüntülemeye ulaşan başarılı bir kampanya gerçekleştirmişti.

ElClasicoChallenge etiketi ve kampanya için özel olarak hazırlanan efektlerle; futbol taraftarları El Clasico'daki favori takımlarının gollerini nasıl kutlayacaklarını, futbol stadyumu sesleri eşliğinde gösterme şansına sahip olacaklar.

LaLiga TikTok’ta açtığı hesapta şimdiye kadar bir milyonun üzerinde takipçi ve yaklaşık 10 milyon beğeniye ulaştı. La Liga’nın bu başarısında platform içerisine uyarlanan özel içeriklerin büyük payı var. Kullanıcılar çeşitli efekt ve müzikler eşliğinde, geçmişten günümüze popüler futbol hareketlerinin tadını çıkarıyor.

Kampanya bugünden itibaren dünyadaki tüm TikTok kullanıcılarına açık olacak. Kullanıcılar, futbol maçı bitene kadar kampanyaya katılabilecek.



