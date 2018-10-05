Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık

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Babam mide küçültme değil diyabet ameliyatı oldu. Babası Yıldırım Öcek’in cenazesinde bir açıklama yapan büyük oğlu Feridun Öcek, ‘Bazı haber sitelerinde babamın mide küçültme ameliyatı olduğu için vefat ettiği haberleri yayınlandı, bu yanlış, babam diyabet tedavisi için bir mide ameliyatı geçirdi, doktorları bu yönde tavsiye etti, ama bazı sorunları vardı sağlık açısından, ihmal ve yanlış bir tedavi söz konusu değildir, ömrü bu kadarmış’ dedi.