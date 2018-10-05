MAGAZİN

Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Sadetttin Yerebakan karakteri ile tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü tiyatrocu Yıldırım Öcek, son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım Öcek için, ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Avrupa Yakası oyuncularının katılmaması dikkat çekti!

Yıldırım Öcek'e acı veda! Dostları gözyaşlarına boğuldu

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Geçtiğimiz hafta halsizlik şikayeti ile kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun naaşı Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'nda toprağa verildi..
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Sanatçının eşi Vecihe, oğulları Feridun ve Seçkin’in taziyeleri kabul ettiği cenazeye sanatçının yakın dostları ve aile üyeleri katıldı.
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Selahattin Taşdöğen, Ahmet Çevik, Ercan Gezmiş ve Sinan Bengier’in katıldığı cenazede duygusal anlar yaşandı.
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Dostları ünlü oyuncuya gözyaşlarıyla veda etti.
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'Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' gibi öneli projelerde yer alan Yıldırım Öcek'i rol arkadaşlarının yalnız bırakması ise 'vefasızlık' olarak yorumlandı.
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Babam mide küçültme değil diyabet ameliyatı oldu. Babası Yıldırım Öcek’in cenazesinde bir açıklama yapan büyük oğlu Feridun Öcek, ‘Bazı haber sitelerinde babamın mide küçültme ameliyatı olduğu için vefat ettiği haberleri yayınlandı, bu yanlış, babam diyabet tedavisi için bir mide ameliyatı geçirdi, doktorları bu yönde tavsiye etti, ama bazı sorunları vardı sağlık açısından, ihmal ve yanlış bir tedavi söz konusu değildir, ömrü bu kadarmış’ dedi.
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Yıldırım Öcek Cenaze son yolculuğu

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