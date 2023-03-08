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Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus'un ilk 11'i netleşiyor!

08.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilla ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Sevilla - Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı merak konusu olurken Teknik Direktör Jorge Jesus'un belirleyeceği ilk 11 de netleşmeye başladı. Karşılaşma Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak. Peki, Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus'un ilk 11'i netleşiyor!

Sevilla - Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ilk maçlarla başlıyor. Sevilla - Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte Sevilla - Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenler...

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma, Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

JORGE JESUS'TAN SEVİLLA MAÇI KARARI

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu isimlerden oluşuyor: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia.

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