Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus'un ilk 11'i netleşiyor!

Sevilla - Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ilk maçlarla başlıyor. Sevilla - Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte Sevilla - Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenler...

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma, Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

JORGE JESUS'TAN SEVİLLA MAÇI KARARI

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu isimlerden oluşuyor: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia.



