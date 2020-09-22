Sevilla Haritası nedir?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime konu olan Sevilla Haritası ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sevilla Haritası, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığına ilişkin iddialarına temel oluşturan akademik çalışmalardan biri.

ABD, yaptığı açıklamasında Sevilla Haritası'nın 'hukuki bir önemi olmadığı' aktardı:

"Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz."

https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1308123695790067712?s=20

ABD'nin açıklamasında aynı zamanda deniz yetki alanlarının uluslararası hukuk gereğince ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlanması gerektiği vurgulandı; Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik edildiği belirtildi.

Sevilla Haritası, Yunanistan'nın Ege Denizi ve Akdeniz'deki yetki alanları konusunda iddialarına temel teşkil eden bir çalışma.