Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne demek, ne anlama geliyor?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde gündeme gelen Sevilla Haritası tartışılmaya devam ediyor. Bu nedenle güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından Sevilla Haritası ne demek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanması nedeniyle üniversitenin ismiyle anılan harita, Türkiye tarafından bakıldığında rasyonel ve uluslararası hukuka uygun görülmüyor. Peki, Sevilla Haritası ne zaman hazırlandı? Sevilla Haritasını kim yaptı? İşte detaylar...
Sevilla Haritası, Rum-Yunan tarafının Türkiye’yi Akdeniz kıyılarına hapsedip izole etme amaçları doğrultusunda kullanılıyor. İspanya’daki Sevilla Üniversitesi’nde beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman olan Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanan Sevilla Haritası, bu üniversitede hazırlandığı için Sevilla adıyla anılıyor. Harita doğrultusunda; Yunanistan’ın Akdeniz ve Ege’de kıta sahanlığı şeklinde hak iddia ettiği alanla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2004 senesinde ilan ettiği MEB’in sınırlarının AB’nin resmi sınırı olduğu iddia ediliyor.
Sevilla Haritası’nın iddiasına göre; Yunan kıta sahanlığı Meis Adası’ndan başlıyor ve güneye, Akdeniz ortalarına dek iniyor. Böylece Türkiye’ye de Antalya Körfezi haricinde çıkış fırsatı tanınmıyor.
Vatandaşlar tarafından Türkiye açısından Sevilla Haritasının önemi de araştırılıyor. Türkiye; yüzölçümü 10 km2 olan, Anadolu’ya 2 km, Yunan ana karasına da 580 km uzaklıkta yer alan bir adanın 40 bin km2 genişliğinde bir kıta sahanlığı yaratmasının uluslararası ve rasyonel hukuka uygun bir tez olmadığını vurguluyor. Bu nedenle Türkiye tüm iddiaları reddediyor.
AB yetkilileri tarafından, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından senelerdir AB’nin Doğu Akdeniz’deki deniz sınırı olarak öne çıkartılan Sevilla Haritası’nın resmi anlamda hükmünün bulunmadığı ve AB tarafından hazırlatılmadığı açıklanıyor. Buna karşılık AB ile irtibatlı olan bazı kaynaklarda da haritanın temel alındığı düşünülüyor.