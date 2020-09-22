Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası ne demek, ne anlama geliyor?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde gündeme gelen Sevilla Haritası tartışılmaya devam ediyor. Bu nedenle güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından Sevilla Haritası ne demek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanması nedeniyle üniversitenin ismiyle anılan harita, Türkiye tarafından bakıldığında rasyonel ve uluslararası hukuka uygun görülmüyor. Peki, Sevilla Haritası ne zaman hazırlandı? Sevilla Haritasını kim yaptı? İşte detaylar...

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

Sevilla Haritası, Rum-Yunan tarafının Türkiye’yi Akdeniz kıyılarına hapsedip izole etme amaçları doğrultusunda kullanılıyor. İspanya’daki Sevilla Üniversitesi’nde beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman olan Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanan Sevilla Haritası, bu üniversitede hazırlandığı için Sevilla adıyla anılıyor. Harita doğrultusunda; Yunanistan’ın Akdeniz ve Ege’de kıta sahanlığı şeklinde hak iddia ettiği alanla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2004 senesinde ilan ettiği MEB’in sınırlarının AB’nin resmi sınırı olduğu iddia ediliyor.