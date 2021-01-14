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Sevim Gözay hayatını kaybetti

14.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Sevim Gözay hayatını kaybetti

Yayıncı ve sunucu Sevim Gözay tedavi gördüğü hastanede 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üreten; birçok kanalda yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapan 48 yaşındaki Sevim Gözay, bu sabah saat 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

"Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.

Gözay'ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi;

Yekta Kopan:

Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun. #sevimgözay

yek

Aylin Aslım:

"Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. #SevimGözay"

aylın

Ayşenil Şamlıoğlu:

"#SevimGözay ahhhhh....Çok üzgünüm,çok erken veda bu çookkk"

aysenıl

Barış Yarkadaş:

TV 8'in kuruluş sürecinde birlikte çalışma şansına sahip olduğum, çalışkanlığı ve yeteneğiyle tanıdığım #SevimGözay 'ı kaybetmişiz. Allah rahmet etsin... Sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

barıs

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