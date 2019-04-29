Sevimli ayı ‘Yogi’ Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı

Trabzon’un Çaykara ilçesi Çamlıbel mahallesinde bir vatandaşın evinin yakınında bulduğu ve sahip çıktığı minik ayı yavrusu Milli Parklar yetkilileri tarafından teslim alındı. Minik ayı yavrusu 15 günlük bakım ve kontrollerinin ardından aynı yerde doğaya bırakılacak.

Çaykara ilçesi Çamlıbel mahallesinde duvar ustası Yahya Günlü (50), 15 gün önce evinin yakınında boz ayı yavrusunu fark etti. Bitkin haldeki yavru ayıya sahip çıkan Günlü, birkaç gün bulduğu yere ayıyı kontrollü bir şekilde bırakarak annesinin gelmesini bekledi. Anne ayının gelmemesi üzerine yavru ayıyı evine götüren Günlü, ona çizgi film karakteri ’Ayı Yogi’den esinlenerek ’Yogi’ ismini verdi ve biberonla süt içirerek beslemeye başladı. Sütüne zaman zaman bal da karıştırarak yavru boz ayıyı besleyen Günlü, yavru ayıyı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler bugün minik ayı yavrusunu almak üzere Çamlıbel mahallesindeki evine geldi. Ayı ile şakalaşan ve ayıya 15 gündür çok alıştığını belirten Günlü ayı doğaya bırakılıncaya kadar evinde bakmak istediğini söyledi. Ayının uyuyacağı zaman gelip parmaklarını yaladığını ve emdiğini belirten Yünlü’nün ve komşularının tüm ısrarlarına rağmen Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü yetkilileri, yönetmeliklerin ve kanunların belli olduğunu belirterek buna izin veremeyeceklerini söylediler. Yavru ayı daha sonra ekipler tarafından teslim alınarak Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Ayı şube çalışanları tarafından büyük bir sevgi ile karşılanırken, çalışanlar minik ayı ile şakalaşmaya ve oynamaya çalıştı.

Minik ayı burada 15 günlük bakım ve kontrollerinin ardından ideal kilosuna kavuştuktan ve doğaya bırakılacak hale geldikten sonra bulunduğu Çamlıbel mahallesindeki aynı yerde doğaya bırakılacak.



