HABER

Sevimli dost 'Babür', tedavi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinin Basmane semtinde, 'Babür' adlı sokak köpeği, araç çarpması nedeniyle dişleri olmadığı ve çenesini kullanamadığı için esnafın verdiği yumuşak yiyeceklerle besleniyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinin Basmane semtinde, 'Babür' adlı sokak köpeği, araç çarpması nedeniyle dişleri olmadığı ve çenesini kullanamadığı için esnafın verdiği yumuşak yiyeceklerle besleniyor. 'Babür'e sahip çıkan hayvanseverler, köpeğin veteriner tarafından tedavi edilmesini istiyor.

Basmane'nin maskotu haline gelen, yıllardır aynı yerde dolaşan ve 'Babür' ismi verilen sokak köpeğine, esnaf ve taksiciler bakıyor. 9 Eylül Meydanı'nda gazete bayiliği yapan Mehmet Güven, 'Babür'ün yaklaşık 6 yıldır semtte olduğunu söyledi. 'Babür'ün araç çarpması nedeniyle dişlerinin döküldüğünü ve çenesini düzgün kullanamadığını anlatan Güven, "Bu köpek 6 yıldır burada. Karşıdaki Basmane çukurunda duran bekçi getirdi bu köpeği. Daha sonra orada inşaat başlayınca bekçi gitti ve köpeğe biz bakmaya başladık. Evden ciğer, tavuk, salam, sosis gibi yumuşak gıdalar getirip veriyoruz. Dişleri olmadığı için hiçbir şeyi çiğneyemiyor. Direkt yutuyor. Ağzının kenarlarında 2- 3 dişi var. Birkaç kişi gelip, 'Çenesini yaptırırız' dedi. Gelen gitti. 8 yaşında vardır. Sabahları otellere gazete dağıtıyorum. Benimle beraber dolaşıyor" dedi.

'Babür' ile ilgilenen esnaf olarak veteriner tarafından tedavi edilmesini istediklerini belirten Mehmet Güven, "Bazen dişi apse yapıyor, şişiyor ve patlıyor. O zaman Konak Belediyesi ekipleri bakımını yapıp tekrar buraya bırakıyor. Ama kalıcı bir tedavi için çenesinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cemal Kocakahya ise işe geldiği her sabah 'Babür' ile selamlaştığını dile getirerek, "'Babür' buranın maskotu gibi oldu. Her sabah beni görüp selam veriyor. Çok akıllı. Bir kere seveni unutmuyor. Elini uzat dediğimizde patisini uzatıyor. Bazen acısı, ağrısı oluyor. O zaman agresifleşiyor. Çenesinde problem var. Tedavi edilmeli. Burnunu yalayamadığı için kuruyor. Besinleri ısırarak kesip parçalayamıyor. Hep aynı şeyleri yiyor. Daha çok yumuşak şeyler tüketebiliyor. Eğer mümkünse çenesi tedavi edilsin. Düzgün beslenemediği için iyice zayıfladı" dedi.

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Bu ilçede kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyorBu ilçede kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyor
Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararıAnkara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

Ninesinin sandığında buldu! Büyük kazanç sağladı

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Enver Cenk Şahin için skandal karar!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İBB'den İSPARK değnekçilerini bitirecek çok önemli hamle

İBB'den İstanbul'daki rezaleti bitirecek hamle

Adana'da suç örgütü operasyonu

Adana'da suç örgütü operasyonu

13 yaşındaki çocuk fenalaşınca ortaya çıktı! Zorla yaptırmış

13 yaşındaki çocuk fenalaşınca ortaya çıktı! Zorla yaptırmış

Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Yunan polis dövüp denize atmıştı! Genç kıza Türkiye sahip çıktı

Kocaeli'de şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.