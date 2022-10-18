HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sevimli kedinin kovadaki balığı yakalama çabası böyle görüntülendi

Sevimli kedinin kovadaki balığı yakalama çabası böyle görüntülendi

18.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta iskelede amatör balıkçıların oltayla tutup kovaya bıraktığı canlı balığı bir kedinin yakalama çabaları kameraya yansıdı.

Sinop İskelesi'nde bir amatör balıkçı oltasıyla tuttuğu balığı kovaya bıraktı. Oltasını tekrar denize bırakarak balık tutmaya devam ettiği sırada karnı acıkan bir kedi kovadaki balığı fark edip yanına gitti. Hareket eden balığı yakalamak için bir süre uğraşan kedinin yaklaşık 30 saniye süren ve görenleri gülümseten çabaları kameraya yansıdı.

Kedinin çabasını fark ederek kaydetmeye başlayan Emrah Güney, “Fotoğraf ve video çekmek için sahilde gezerken balık tutan vatandaşları gördük. Kovanın içinde bir tane balık vardı. O sırada kedi yaklaştı, kovanın içindeki balığı fark etti. Biz de güzel bir görüntü olur diye çekmeye başladık. Bir süre oynadıktan sonra balığı tuttuğunu fark ettim. Sonra balığı alıp uzaklaştı. Bize de güzel bir görüntü çıkmış oldu” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşi doğada yürekleri ağza getiren anlar! Bir anda karşısına çıkınca bakın ne yaptıVahşi doğada yürekleri ağza getiren anlar! Bir anda karşısına çıkınca bakın ne yaptı
Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdiAnnesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi
CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi! CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!
Anahtar Kelimeler:
balık kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.