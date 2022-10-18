Sevimli kedinin kovadaki balığı yakalama çabası böyle görüntülendi

Sinop İskelesi'nde bir amatör balıkçı oltasıyla tuttuğu balığı kovaya bıraktı. Oltasını tekrar denize bırakarak balık tutmaya devam ettiği sırada karnı acıkan bir kedi kovadaki balığı fark edip yanına gitti. Hareket eden balığı yakalamak için bir süre uğraşan kedinin yaklaşık 30 saniye süren ve görenleri gülümseten çabaları kameraya yansıdı.

Kedinin çabasını fark ederek kaydetmeye başlayan Emrah Güney, “Fotoğraf ve video çekmek için sahilde gezerken balık tutan vatandaşları gördük. Kovanın içinde bir tane balık vardı. O sırada kedi yaklaştı, kovanın içindeki balığı fark etti. Biz de güzel bir görüntü olur diye çekmeye başladık. Bir süre oynadıktan sonra balığı tuttuğunu fark ettim. Sonra balığı alıp uzaklaştı. Bize de güzel bir görüntü çıkmış oldu” dedi.

(İHA)

