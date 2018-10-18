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Sevimli köpeğin yolculuk keyfi kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu'nda bir aracın içinde patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bakırköy D-100 Karayolunda bir aracın ön koltuğunda patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek ilgi odağı oldu. Köpeği görenler, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sahibinin yanında seyahat eden sevimli köpek, uzun süre bu şekilde gitti. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
köpek Bahçelievler D-100

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