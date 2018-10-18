Sevimli köpeğin yolculuk keyfi kamerada

Bakırköy D-100 Karayolunda bir aracın ön koltuğunda patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek ilgi odağı oldu. Köpeği görenler, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sahibinin yanında seyahat eden sevimli köpek, uzun süre bu şekilde gitti. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

