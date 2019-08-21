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Sevimli köpek 'Barbie'den havalimanında gülümseten karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

CHIHUAHUA (Çivava) cinsi 1,5 yaşındaki 'Barbie' adlı dişi köpeğin, 15 gün ayrı kaldığı sahipleriyle havalimanındaki buluşma anı, görenlerin içini ısıttı.

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- CHIHUAHUA (Çivava) cinsi 1,5 yaşındaki 'Barbie' adlı dişi köpeğin, 15 gün ayrı kaldığı sahipleriyle havalimanındaki buluşma anı, görenlerin içini ısıttı. Ankara'da yaşayan muhasebeci Kutay Sarıaltın (27) ile ev kadını eşi Şeyma Sarıaltın (28), bir arkadaşının Çivava cinsi köpeğinin yavrusunu henüz 2 aylıkken sahiplendi. Çift, yavru köpeğe, 'Barbie' ismini verdi. Şeyma Sarıaltın, hamileyken sahiplendiği 'Barbie'yi, bugün 7 aylık olan kızı Alya Nil Sarıaltın'dan ayırmadı. Çift, 'Barbie'yi, Alya'nın ablası olarak gördü. 'Barbie' de bu sevgiye fazlasıyla karşılık verdi ve başta minik Alya olmak üzere Sarıaltın ailesine fazlasıyla bağlandı. Bu ayın başlarında 'Barbie' ailesinden ayrı kaldı. Çünkü Kutay Sarıaltın'ın babası Kemal Sarıaltın (52), dedesi Halil Sarıaltın (77) ve babaannesi Nazangül Sarıaltın (75), Barbie'yi, yazlık evlerine, Aydın'ın Didim ilçesinin turistik kenti Akbük Mahallesi'ne getirdi. 15 günlük ayrılığın ardından Şeyma Sarıaltın, kızı Alya Nil Sarıaltın'ı da yanına alarak Akbük'e gitmek üzere yola çıktı. Uçakla Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen anne ve kızını, iç hatlar kapısında 'Barbie' karşıladı. Şeyma Sarıaltın ve Alya Nil Sarıaltın'ı karşısında görünce büyük heyecan yaşayan 'Barbie', mutluluğunu anne kızın kucağına atlayarak, gösterdi. Havalimanındaki kavuşmanın ardından aile, karayoluyla Akbük'teki yazlık evlerine gitti. 'Barbie'nin evde, Halil Sarıaltın'ın ile koltukta oynadığı anları gösteren kamera görüntüleri de izleyenleri güldürdü. 'O'NU KIZIMDAN AYIRT ETMİYORUZ' Şeyma Sarıaltın, "Barbie bizim için çok özel bir köpek. Hamile olduğum sırada, henüz 2 aylıkken ailemize katıldı. Uzman kişilere de sorduk; 'Hamileyken ya da bebek doğduktan sonra herhangi bir olumsuzluk olur mu?' diye. Aksine olumlu olacağı yönünde görüşler geldi. 'Barbie' de bizim çocuğumuz oldu. Onu Alya'dan ayırt etmiyoruz. Alya'nın ablası. Ailemizi aşırı sahipleniyor. Sevgisini oldukça gösteriyor. Çok tatlı bir köpek. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Barbie, şu an hamile. Ailemiz genişliyor" dedi. Köpekleri çok sevdiğini söyleyen Kemal Sarıaltın (52) da "O benim torunum. K-9 Alman kurdu 2 evladım var. Biri erkek, diğeri dişi. Alman kurtlarımın yavruları oldu. Onlar da bana 26 torun verdi. Barbie ise benim 27'nci torunum oldu. Barbie bizim ailemizin ayrılmaz bir parçası. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor. İnsanlara sıcak yaklaşıyor. Onu görenler sevmekten kendisini alamıyor. Çok tatlı ve duyarlı bir canlı" diye konuştu.

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