"Sevimli patiler yürüteç taktığımızda mutlu oluyor"

Kentte hayvan barınağı olarak hizmet verirken yapılan görevlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesince kapasitesi ve donanımı artırılarak bünyesinde hayvan hastanesi bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürülen merkez hayvanlara umut oldu.

"Çok özel bir durum olmadığı sürece sevk olmuyor." diyen Bozdağ, merkeze ağırlıkla trafik kazası geçiren hayvanların getirildiğini ifade etti.

Bozdağ, daha önce kırık vakalarına yönelik operasyon yapma imkanı bulunmadığını, bu vakaları sevk ettiklerini dile getirerek, şimdi ise neredeyse hiçbir vakanın sevk edilmediğini, hatta yakın illerden sevk edilen hayvanlara tedavi imkanı sunduklarını kaydetti.

Tam donanımlı hizmet ile merkezde her geçen gün iyileştirmenin sağlandığına işaret eden Bozdağ, her geçen gün teknik donanımın artırıldığını aktardı.

Merkezde sorumlu veteriner hekim Nurettin Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'si veteriner hekim, 5'i veteriner sağlık teknikeri olmak üzere 25 personelle hayvanlara en iyi şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Sürücülerden herhangi bir kaza olması halinde hayvanlara karşı daha hassas davranmalarını beklediklerini dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bilgi ulaştığı anda hemen olay yerine gidiyoruz. Daha çok duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları oluyor. Bazıları ise bu hayvanları canlı olarak bile görmüyor, aracı ile çarpıp yoluna devam ediyor. Duyarlı vatandaşlar sayesinde bilgi sahibi olup, olay yerine gidiyoruz. Hayvanlara karşı hassasiyetin artmasını bekliyoruz. Dileğimiz kaza olmasın ama olduğunda da çarpan sürücü buraya getirdiğinde hiçbir ücret ödenmeden her tür müdahalesini yapıyoruz. Kendine bakamayacak durumda ve felç olan hayvanlara burada ömür boyu bakılıyor. İyileşme sağlananlar da doğal ortamına salınıyor."

Bozdağ, herkesten sokak hayvanları için yaz kış evlerinin önüne bir kap yemek ve su bırakmalarını istediklerini belirtti.

- "Yürüteç taktığımızda mutlu oluyorlar"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Mardin Temsilcisi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde idari personel Veysel Öğdür de merkezde hayvanların sağlığı için sürekli çalışma yürütüldüğünü söyledi.