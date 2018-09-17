"Sevimli patiler yürüteç taktığımızda mutlu oluyor"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde doğuştan veya sonradan engelli duruma gelen köpeklerin yürüteçle hayata tutunmaları sağlanıyor.
Kentte hayvan barınağı olarak hizmet verirken yapılan görevlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesince kapasitesi ve donanımı artırılarak bünyesinde hayvan hastanesi bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürülen merkez hayvanlara umut oldu.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla teknik açıdan donanımı, uzman ekip sayısı artırılan ve modern hale getirilen merkezde ayda yaklaşık 400 cerrahi müdahale gerçekleştiriliyor.
Kaza geçiren, kötü muameleye uğrayan sokak hayvanlarına son teknoloji ile tedavi imkanı ve rehabilitasyon hizmeti sunulan merkezde 30 köpeğe yurt dışından ithal edilen yürüteçlerle egzersiz yaptırılıyor.
Tedavilerinin ardından sağlık durumu elvermeyen sokak hayvanlarına barınma imkanı sunulan merkez tarafından sağlığına kavuşan hayvanlar ise doğal ortamla buluşturuluyor.
- "Haftada 100 operasyon yapmaktayız"
Merkezde sorumlu veteriner hekim Nurettin Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2'si veteriner hekim, 5'i veteriner sağlık teknikeri olmak üzere 25 personelle hayvanlara en iyi şekilde hizmet verdiklerini söyledi.
Tam donanımlı hizmet ile merkezde her geçen gün iyileştirmenin sağlandığına işaret eden Bozdağ, her geçen gün teknik donanımın artırıldığını aktardı.
Bozdağ, daha önce kırık vakalarına yönelik operasyon yapma imkanı bulunmadığını, bu vakaları sevk ettiklerini dile getirerek, şimdi ise neredeyse hiçbir vakanın sevk edilmediğini, hatta yakın illerden sevk edilen hayvanlara tedavi imkanı sunduklarını kaydetti.
"Çok özel bir durum olmadığı sürece sevk olmuyor." diyen Bozdağ, merkeze ağırlıkla trafik kazası geçiren hayvanların getirildiğini ifade etti.
Bozdağ, "Ayda ortalama 80'e yakın kırık vakası gelmekte. Haftanın belirli günlerinde de kısırlaştırma operasyonları yapılmakta. Ekibimizle haftada 100 operasyon yapmaktayız." dedi.
- "Hayvanlara karşı hassasiyetin artmasını bekliyoruz"
Sürücülerden herhangi bir kaza olması halinde hayvanlara karşı daha hassas davranmalarını beklediklerini dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:
"Bilgi ulaştığı anda hemen olay yerine gidiyoruz. Daha çok duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları oluyor. Bazıları ise bu hayvanları canlı olarak bile görmüyor, aracı ile çarpıp yoluna devam ediyor. Duyarlı vatandaşlar sayesinde bilgi sahibi olup, olay yerine gidiyoruz. Hayvanlara karşı hassasiyetin artmasını bekliyoruz. Dileğimiz kaza olmasın ama olduğunda da çarpan sürücü buraya getirdiğinde hiçbir ücret ödenmeden her tür müdahalesini yapıyoruz. Kendine bakamayacak durumda ve felç olan hayvanlara burada ömür boyu bakılıyor. İyileşme sağlananlar da doğal ortamına salınıyor."
Bozdağ, herkesten sokak hayvanları için yaz kış evlerinin önüne bir kap yemek ve su bırakmalarını istediklerini belirtti.
- "Yürüteç taktığımızda mutlu oluyorlar"
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Mardin Temsilcisi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde idari personel Veysel Öğdür de merkezde hayvanların sağlığı için sürekli çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Engelli hayvanlara yönelik yurt dışından yürüteç dahi getirildiğine işaret eden Öğdür, "Profesyonel ayarlanabilir yürüteçlerin bütün boyları bizde var. Yavrudan tutun da yetişkin hayvanları dahi yürütebilecek yürüteçlerimiz var. Felçli hayvanların sürekli yatmalarından dolayı vücudunda yaralar oluşuyordu. O yaraları engellemek adına tulumlar, ayak düzleştirici ürünler getirdik. Bunlar engeli bulunan hayvanları hayata bağlamak için kullanılacak ekipmanlar." şeklinde konuştu.
Öğdür, tedavi edilen hayvanların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu dile getirdi.
- "En çok istedikleri şey sevgi"
"Sevimli patiler yürüteç taktığımızda mutlu oluyor. Mutlulukları gözlerine bile yansıyor." ifadelerini kullanan Öğdür, şunları kaydetti:
"Hayvanlar yaşamak için çaba harcıyor. Biz de onları yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Seviyoruz, besliyoruz bakımlarını yapıyoruz. Bundan bir gün olsun geri durmadık. Onların istedikleri belli. Onlar için yemek ikinci planda. En çok istedikleri şey sevgi."
Öğdür, Belediye Başkan Vekili Yaman'ın hayvanlara büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, yapılacak her çalışma için sonsuz destek sunduğunu, bundan dolayı kendisine minnettar olduklarını aktardı.
Sağlık teknikeri Pelin Sevgi de sağlığına kavuşan hayvanların mutluluklarının tarif edilemez olduğunu dile getirerek, "Çok güzel operasyonlar yapıyoruz ama burada uyguladığımız en önemli tedavi sevgi. Hayvanlarımızı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
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