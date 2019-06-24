HABER

Sevimli yunuslar İstanbul Boğazı'nda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü,görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle belgesel filmlerini aratmayan yunus balıklarının şovu renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli yunuslar, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu.

Görüldüğünde insanların yüzünde tebessüm oluşturan yunus balıkları, İstanbul boğazında havadan görüntülendi. Yunusların, Ayasofya ve Sultanahmet Camii manzarasında kıyıya yakın yüzerken ki görüntüsü, belgesel filmlerini aratmadı. Yunus balıklarının dans edercesine birbirleri ile yüzmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Turistlerin ilgi odağı oldular

Sarayburnu açıklarına gelen yunuslar ise, yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu.
Bir çok kişi cep telefonu ile yunusların geçişini kayıt altına aldı.
Karaya yaklaşan yunus balığının adeta etrafı izliyormuşcasına sahile doğru bakması ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Bir süre Sarayburnu açıklarında gözüken yunus balıkları ardından gözden kayboldu. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yunus balığı istanbul boğazı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camide zorla üniversiteli kızı öptü! İfadesi 'pes' dedirtti

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven, oy oranlarını açıkladı!

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Ak Parti'nin kalesinde CHP kazandı! Fatih halkı ne diyor?

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

2 aylık hamileydi! Evden çıktığı anda takip etmeye başlayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.