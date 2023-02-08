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Sevinç gözyaşları döktü, ekiplerin yanaklarını okşadı... Hatay'da enkaz altından 52 saat sonra kurtarılan kadın: "Hepinizi çok seviyorum"

08.02.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

52 saat sonra kurtarıldı, sevinç gözyaşları döktü... Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan Semra Et'i sabah saatlerinde kurtardı. 52 saat sonra kurtarılmanın sevincini yaşayan kadın duygu dolu anlar da yaşadı. Kadın, "Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Sevinç gözyaşları döktü, ekiplerin yanaklarını okşadı... Hatay'da enkaz altından 52 saat sonra kurtarılan kadın: "Hepinizi çok seviyorum"

İki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile A Takımı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu sabah saatlerinde Hatay'da 52 saat enkaz altında kalan Semra Et'i kurtardı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Semra Et, duygu dolu anlar yaşadı.

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"ÇOK SAĞ OLUN. HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Gözyaşlarına hakim olamayan Et, "Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti, yanaklarını okşadı.

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Kendisi kurtaran ekiplere 'Ben çok ağırım ama...' dedi Kendisi kurtaran ekiplere 'Ben çok ağırım ama...' dedi

Kocaeli'den giden arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman 13, Hatay'da ise 3 kişi olmak üzere 32 kişiyi sağ kurtardığı öğrenildi. (İHA)

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