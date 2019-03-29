HABER

Sevinç ve hüznün sarı bisikletli "habercileri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

PTT'nin 179 yıllık geçmişinde ilk yıllardan itibaren görev almaya başlayan ve gelişen teknolojiye rağmen bugüne kadar varlıklarını koruyan bisikletli postacılar nostalji yaşatıyor - Bisikletli postacı Yusuf Aydoğmuş: - "Dağıtım alanları içerisinde günlük ortalama 9 kilometre yol yapıyoruz. Bizi gören bazı çocuklar eskilerin şarkısı 'bak postacı geliyor'u söylüyor. Tabii bizler de memnun oluyoruz"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Faaliyetine 1840 yılında başlayan Posta ve Telgraf Teşkilatında (PTT) 1900'lü yılların başından itibaren görev yapmaya başlayan bisikletli postacılar, gelişen teknolojiye rağmen sevinçli ve hüzünlü haberleri ulaştırmak için pedal çevirmeye devam ediyor.

Kayseri PTT Başmüdürlüğünde görevli 33 postacı, her gün sabah geldikleri iş yerlerinde kendi bölgelerine ait postaları sarı renkli bisikletlerine yükleyerek yola çıkıyor.

Mevsim koşullarına ve zorlu hava şartlarına aldırış etmeden güne bisiklet üstüne başlayan postacılar nostalji yaşatıyor.

Özellikle geçmişte sevdiklerinden haber bekleyenlere "selam" taşıyan postacılar, bugün başka iletişim araçları ile haberleşme mümkün olsa da büyük bir gayretle pedal çevirmeye devam ediyor.

Bisikletli postacı Hidayet Tosun (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları işten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Uzun süredir bisikletle posta dağıtımı yaptığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"1992'de PTT'de işe girdim ve bir yıl sonra postacı oldum. Yaklaşık 26 yıldır postacılık görevini yürütüyorum. Ben 16 sene yaya olarak posta dağıttım. Daha sonra bisikletle dağıtım yapmaya başladım. Tatiller hariç her gün posta dağıtımı yapıyorum. Her türlü hava şartlarına rağmen posta dağıtımına çıktım. Karda, buzda, yaz aylarındaki sıcak havada sürekli bisikletle dağıtıma çıkıyorum. Her gün gelen postalar, bölgelerine göre ayrılır. Herkes kendi mahallesinin postalarını alır ve o postalar tek tek sokaklarına kadar işlenir. Daha sonra bisikletlerimizle dağıtıma çıkarız. Günde en az 5-6 saat bisiklet üstünde oluyoruz. Yorulduğumuz anlar oluyor ama artık alıştık. Vücudumuz da alıştı. Bize artık spor yapıyoruz gibi geliyor. Kilo almamı da engelliyor. O yönden ben bisikletten gayet memnunum."

Tosun, vatandaşların kendilerini sıcak karşıladığını aktararak, "Bizi gören küçük çocuklar bisiklete binmek istiyor. Bazı vatandaşlar da halen bisiklet var mı diye şaşırıyor." dedi.

- "İnsanlar bizi yollarda karşılıyor"

Yaptıkları işin kutsal olduğunu anlatan Tosun, şöyle devam etti:

"Yaz kış demeden hava şartları ne olursa olsun günde en az 6 saat sokaklardayız. İnsanlar bizi yollarda karşılıyor. Bekledikleri habere ve mektuba göre, insanların sevincine ve üzüntüsüne ortak oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Sevinçli haber aldıklarında bizlere sarılıyorlar, üzüntülü bir haber aldıklarında da onların üzüntüsüne de ortak olabiliyoruz. Dertlerine çözüm bulmaya çalışabiliyoruz. Bazı okuma yazması olmayan yaşlı teyzelerin ricası üzerine mektuplarını okuduğumuz oluyor."

Yusuf Aydoğmuş da (50) halkın kendilerini benimsediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"1993'te bu mesleğe başladım. 26 yıldır bu mesleği icra etmekteyim. Bizler büyük özveriyle çalışıyoruz. Mesleğimi seviyorum. Dağıtım alanları içerisinde günlük ortalama 9 kilometre yol yapıyoruz. Bizi gören bazı çocuklar eskilerin şarkısı 'bak postacı geliyor'u söylüyor. Tabii bizler de memnun oluyoruz. Mesleğimiz kış aylarında daha zor. Bisikletin gitmesi filan daha zor oluyor ve zorlanıyoruz."

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
(Özel) Kazazlık mesleği çiftin ellerinde hayat buluyor(Özel) Kazazlık mesleği çiftin ellerinde hayat buluyor
Murat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdiMurat Kekilli'nin babası yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bisikletli postacılar Pedal ptt PTT Kayseri Başmüdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten süs diye aldı, içinden bakın ne çıktı! 'Bunu hiç beklemiyordum'

İnternetten süs diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Son dakika karar! 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Elindeki fotoğrafla sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ebeveynler dikkat! Stres oyuncakları çocuk sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlar uyarıyor! Bu oyuncağı çocuğunuza sakın almayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.