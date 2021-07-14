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Sevindiren haber! Bir ilçede vakalar sıfırlandı

14.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın temiz havasıyla ünlü ilçesi Büyükorhan'da koronavirüs vakaları sıfırlandı. İlçede şuan hiç vaka bulunmazken, ilçede yaşayan vatandaşlar gönül rahatlığıyla bayramı geçirmeye hazırlanıyor.

Salgın sürecinin başladığı andan itibaren Bursa'nın en az hasta sayısı ile ön plana çıkan Büyükorhan, hasta sayısını sıfırlayarak liderliği elinde bulunduruyor.

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İlçede yaşayan herkes aşılarını olurken; sosyal mesafe kurallarına da riayet ediliyor. İlçenin havasının temiz olması ve burada yaşayan vatandaşların doğal gıdalarla besleniyor olması insanların bağışıklık sistemlerini güçlü tuttuğuna inanılıyor.

BELEDİYE BAŞKANI KORKMAZ: BAYRAMA MUTLU GİRİYORUZ

İlçede koronavirüs vakalarının sıfırlandığını ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Büyükorhan ilçemizde salgının birinci dalgasında vaka sayısı sıfırdı. İkinci dalgada da en düşük ilçelerden biriydi. Şu anda ilçe olarak vakaları sıfırlamış bulunmaktayız. Kurallara uyan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 'Bu vakalar sıfırlansın, vatandaşlar bilinçlensin' diye gece gündüz canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uydu, havamız temiz. Birçok yerleşim yerine bakınca şanslı bir ilçeyiz. Doğamız ve insanımız temiz, vakalarımız sıfır. Bayrama mutlu giriyoruz. En son vaka sayımız 12'ydi sonra 5'e düştü, daha sonra 2'ye düştü. Şu anda sıfırladık. Allah bir daha göstermesin, inşallah sadece ilçemizde değil ülkemizin diğer illerinde de biz bu sıfır rakamını görürüz. 'Kontrollü normalleşme' dediğimiz olayı abartmamamız lazım" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
darısı tüm ülkemize ve tüm dünyamıza.
Çok ilginç rusyada vakalar pig yaptı günlük (1000) bine yakın ölüm var bize geliyor bunlar kapılarımıızı açtık her yerde tavan yaptı kapanıyor hollanda kapandı bile bizde bayram havası var sonu pek iyi değil

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