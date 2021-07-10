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Sevindiren haberi Bakan Kurum verdi: Görünmeye başladı

10.07.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde suyun berraklaşmasıyla balıkların görünmeye başladığını bildirdi.

Sevindiren haberi Bakan Kurum verdi: Görünmeye başladı

Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.

"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum deniz salyası
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