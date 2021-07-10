Sevindiren haberi Bakan Kurum verdi: Görünmeye başladı

Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.
"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.
Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı... ???? ???? ????— Murat KURUM (@murat_kurum) July 10, 2021
Martılar da simit parçaları için beklemede ????#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/a3fWvnU0wy
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