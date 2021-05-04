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Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

04.05.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Tüm Türkiye’de son iki haftada hastaneye başvuru yarı yarıya düştü" açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, henüz sevinmenin erken olduğunu vurguladı.

Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün bölge değerlendirme toplantısı için geldiği kentte Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Koca "Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır" diye konuştu.

"TAM KAPANMANIN ETKİSİ BİR HAFTA SONRA GÖRÜLECEK"

Hürriyet'ten Hande Fırat, Bakan Koca'nın bu açıklamasını bugünkü köşesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile birlikte değerlendirdi. Ceyhan'ın vaka sayılarındaki azalma için henüz umutlu konuşmadığı, tam kapanmanın etkisinin bir hafta sonra görülmeye başlanacağının altını çizdiği vurgulandı.

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BU İKİ TARİHE DİKKAT

Ceyhan'ın iki kritik tarihe işaret ettiği bunlardan ilkinin tam kapanmanın sona ereceği 18 Mayıs, diğerinin ise 18 Haziran olduğu aktarıldı. Ceyhan, tam kapanma sonrası kontrolsüz normalleşme olursa haziran ayı ortalarında vaka sayılarının yeniden artacağını belirtti.

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Mehmet Ceyhan tam kapanma

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