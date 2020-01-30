Sevişme sahnesi olay olmuştu! Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye'nin çok beğenilen birinci sezonunun ardından ikinci sezonun ne zaman yayımlanmaya başlayacağı herkes tarafından merak konusu oldu.

Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahneleriyle çok konuşulan, başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsür’un paylaştığı dizi Atiye için müjdeyi Melisa Şenolsun verdi.

Atiye dizisinde Beren Saat'in kardeşi Cansu karakterine hayat veren ve rol arkadaşı Metin Akdülger ile çekilen sevişme sahnesi ile olay olan Melisa Şenolsun, Nişantaşı The House Cafe’den çıkarken görüntülendi.

Şenolsun, Atiye dizisinin 2. sezonu için ''Dizimiz çok güzel gidiyor. İyi tepkiler alıyoruz. Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız'' dedi.

Öte yandan Atiye dizisinde Atiye'nin deli dolu kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, dizide ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor. Herkesin yardımına koşan Cansu bir an aşk karşısında güçsüz kalıyor.

Cansu, büyük bir hata yapıyor ve ablasının nişanlısı ile birlikte oluyor.

Beren Saat'in Metin Akdülger ile çekilen cesur sevişme sahnesinin ardından Melisa Şenolsun'un da sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.

Melisa Şenolsun kimdir? İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun henüz 23 yaşında. Bir ablası ve bir de abisi vardır.

Abisi Efecan Şenolsun da Türkiye'nin aşina olduğu bir isim. Efecan da kardeşi gibi oyunculuk yapmaktadır.

Güzel oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu.

Lise yıllarındayken tiyatroya gönül veren Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başladı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro öğrencisi.

Şenolsun, oyunculuk kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.