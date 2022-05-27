Sevişme sahnesi sözleriyle gündeme gelen Naz Mila itirafıyla şoke etti! "19 yaşında sevgilim var..."

Fenomen gelin adayı Naz Mila itiraflarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Bir dönem popüler olan evlendirme programıyla herkes tarafından tanınan Naz Mila, Instagram'dan özel hayatıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

SEVİŞME İTİRAFI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Fethiye'de çekilen bir korku filminde rol aldığını belirten Naz Mila, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Naz Mila'ya bir takipçisi olay bir soru sorarak "Bu filmde sevişme sahnesi olsaydı daha güzel oynardın bence. Sence?" diye sordu.

Gelin adayı Naz Mila'nın yanıtı ise oldukça dikkat çekmişti. Mila, "Fethiye'de çekildiğim filmde sevişme sahnesi vardı. Gayet güzel oynadım" yanıtını vermişti.

SEVGİLİ İTİRAFI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sosyal medya hesabından hemen hemen her gün olay yaratan paylaşımlara imza atan Naz Mila, son itirafıyla gündeme geldi.

19 yaşındaki TikToker Giuseppe D'Anna'nın 76 yaşındaki kadına evlenme teklif etmesinin sosyal medyada lince yol açtığıyla ilgili bir haber paylaşımı yapan Mila, bu paylaşımın altına "Benim 19 yaşında sevgilim var. Arkadaşlarım sübyancı diyor bana" ifadeleriyle şoke etti.

30 yaşında olan Naz Mila'nın 'Benim 19 yaşında sevgilim var' demesi sosyal medyada tartışmalara yol açtı.



