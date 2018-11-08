Sevişme sahnesiyle çok konuşulan Hilal Altınbilek'in doğal hali ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimi dikkat çekti

Hangi ünlüler estetik harikası?

1 / 83 ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek’in estetiksiz hali ortaya çıktı.

2 / 83 27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, burnunu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.

3 / 83 İşte güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in şimdiki görüntüsü

4 / 83 Yıllar geçiyor, her şey gibi ünlüler de değişiyor. Peki hangi ünlüler estetik harikası? Daha güzel bir görünüme kavuşmak için bıçak altına yatan birbirinden ünlü isimleri derlediğimiz habere Yasemin Özilhan'dan başlıyoruz.

5 / 83 Show TV ekranlarında yayınlandığı dönem fenomen olan 'Doktorlar' dizisinin güzel oyuncusu Yasemin Ergene, Anadolu Holding'in patronu Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet ile evlenince oyunculuğu bırakmıştı. Modacılığa soyunan Yasemin'in estetik yaptırdıktan sonra eski halinden eser kalmadı.

6 / 83 DUDAKLARINI VE BURNUNU YAPTIRMIŞ İlk çıktığı dönemde incecik dudaklarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan önce dudaklarına silikon yaptırdı daha sonra da burnunu düzelttirdi.

7 / 83 Çok beğenilen Yasemin'in aslında estetik harikası olduğu eski fotoğraflarıyla anlaşıldı.

8 / 83 Hande Ataizi'nin eski fotoğraflarına bakıldığında sunucunun epey değiştiği fark ediliyor.

9 / 83 Çenesini düzelttiren Hande Ataizi, burnuna da estetik yaptırmış. Üst dudağına dolgu yaptıran sunucu, şakaklarına da dolgu kokteyli enjekte ettirmiş.

10 / 83 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun (22) estetikli olduğu ortaya çıktı.

11 / 83 22 yaşındaki Deren Talu'nun ortaya çıkan eski bir fotoğrafında özellikle burun bölgesinde bariz bir değişim olduğu görülüyor.

12 / 83 İşte Deren Talu'nun o görüntüsü.

13 / 83 Deren Talu hem mankenlik, hem oyunculuk yapmak istiyor.

14 / 83 Kocası Necat Gülseven'in kendisine aldığı hediyelerle adından söz ettiren şarkıcı Ebru Yaşar'ın bu kez gündeme gelme nedeni ise bambaşka.

15 / 83 Yıllar önce çekildiği fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

16 / 83 Estetik olmadan önceki haline baktığımız zaman Ebru Yaşar'ın değişimi gözler önüne seriliyor.

17 / 83 İşte Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali.

18 / 83 Ebru Yaşar

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20 / 83 Çağla Şıkel'in estetiksiz hali şaşırtıyor.

21 / 83 Güzel modelin elmacık kemiklerini belirginleştirmek için operasyon geçirdiği biliniyor. İnce dudaklarını silikonla kalınlaştıran Çağla Şıkel, dişlerini düzeltmek için ise bir dönem diş teli kullanmış.

22 / 83 Annesinin intihar girişiminin ardından kardeşleriyle arası açılan Hadise'nin Instastory'den yaptığı paylaşımda dudakları dikkat çekti.

23 / 83 Hadise'nin dudaklarındaki şişlik ''Estetik mi yaptırdı?'' sorusunu akıllara getirdi.

24 / 83 Hadise'nin eski fotoğraflarıyla günümüz arasındaki en büyük fark burnu ve dudağındaki değişim oluyor.

25 / 83 Dudağına dolgu yaptıran ve burnunun ön tarafını düzelttiren şarkıcı, hafif kilolu olan yüzünü de incelttirerek bambaşka Hadise olmuş.

26 / 83 38 yaşındaki Burçin Terzioğlu’nun popçu Ali Güven’in 1997’de çekilen ‘Yolcu’ klibinde oynadığı ortaya çıkmıştı.

27 / 83 17 yaşındaki haline benzemediğini düşünenler “Estetik mi yaptırdı?” diye sormuştu. Kuruçeşme’de görüntülenen Burçin Terzioğlu estetiği inkar etmedi.

28 / 83 “Biliniyor zaten, gizlediğim bir şey değil ki” açıklamasını yaptı.

29 / 83 Burçin Terzioğlu'nun klipte oynadığı hali (solda) ve yeni hali (sağdaki)...

30 / 83 Burçin Terzioğlu'nun 2001 yılındaki hali...

31 / 83 Her seferinde ısrarla 'Yüzümde estetik yok' diyen Ebru Gündeş'in fotoğraflarını derleyen Onedio, Ebru Gündeş'in tüm foyasını böyle gözler önüne serdi. Fotoğraflar Ebru Gündeş'i yalanlar nitelikte.

32 / 83 Şarkıcı Ebru Gündeş, zor günler geçirdi ama yine de ayakta kalmasını bildi. Ebru Gündeş'in yıllar boyunca olan değişimi ise malumunuz. Ancak Ebru Gündeş her seferinde yüzünde estetik olmadığını söylüyor ancak birazdan göreceğiniz fotoğraflar şarkıcının sözlerini yalanlar nitelikte.

33 / 83 Maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamayan Ebru Gündeş, konfeksiyon işçisiyken Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfediliyor ve sahne tecrübesi kazanabilmek için bir süre Emel Sayın'a vokalistlik yapıyor.

34 / 83 1993 yılında Tanrı Misafiri albümünü çıkardığında henüz 18 yaşında genç bir kadındı Ebru Gündeş. Her çıkardığı albümü yok sattı Ebru Gündeş'in; 1994,1995, 1996 yıllarında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Kadın TSM Sanatçısı" ödüllerini kazandı.

35 / 83 Kendini müzik konusunda geliştirdiği ve değiştirdiği kadar, fiziksel olarakta büyük değişimler yaşadı. İşte Ebru Gündeş'in her seferinde 'Yüzümde estetik yok' demesine rağmen geçirdiği büyük değişim.

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40 / 83 TV8 ekranlarında Survivor Panorama Hafta Sonu programını sunan Öylü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı.

41 / 83 Öykü Serter'in eski fotoğrafına bakıldığına yanaklarını, yaptırdığı bariz bir şekilde görülüyordu. Öykü Serter, ince kaşlarını da doldurtarak başka bir görünüm kazanmış.

42 / 83 İşte Öykü Serter'in eski hali.

43 / 83 Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi.

44 / 83 Bir süredir ekranlardan uzak olan Müge Boz, GQ dergisinin ödül töreninde ortaya çıktı.

45 / 83 Göğüslerine silikon taktıran Müge Boz'un değişimi dikkatlerden kaçmadı.

46 / 83 İşte Müge Boz'un eski hali.

47 / 83 Her adımı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki şimdi de estetik haberiyle gündemde. İddiaya göre 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Tilki, dudaklarını doldurttu.

48 / 83 Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin eski halinden eser kalmadığı gözlendi.

49 / 83 HAYRANLARININ DİKKATİNDEN KAÇMADI Paylaşımların altına yapılan yorumlarda Aleyna Tilki'deki değişim hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.

50 / 83 Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın eski halini görenler ''İ yi ki estetik yaptırmış'' yorumunda bulunmadan edemedi.

51 / 83 Helin Avşar'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı.

52 / 83 İşte Helin'in eski hali:

53 / 83 Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, geçen yıl boşandığı eski eşi Asena Atalay önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

54 / 83 Makyajsız ve özensiz haliyle göze batan Asena Atalay, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu. Asena Atalay’ın dudağına yaptırdığı dolgu dikkat çekti. Yüzünü saçlarını önüne atarak gizlemeye çalıştı.

55 / 83 2010 yılında Caner Erkin ile dünyaevine giren ve aldatma iddiaları nedeniyle 2016 yılında boşanan Asena Atalay'ın düğününden çekilen bu fotoğrafı herkesi şaşırtmıştı.

56 / 83 Şarkıcı Zara’nın eski fotoğrafı ile şimdiki halini görenler çok şaşırıyor.

57 / 83 Ceyda Ateş de yüzüne oranla büyük duran burnunu küçülttü.

58 / 83 Sunucu Esra Erol da Ebru Gündeş gibi dişlerinin arasındaki boşlukları kapattırarak burnunu düzelttiren bir diğer isim.

59 / 83 Vildan Atasever de yaptırdığı estetikle çok konuşulmuştu. Oyuncunun ince olan dudaklarını silikonla kalınlaştırarak, girintili olan çenesini düz bir görünüme kavuşturduğu söyleniyor.

60 / 83 Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'in de estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.

61 / 83 İşte Zeynep Alkan'ın eski hali;

62 / 83 Serenay Sarıkaya ile devam edelim.

63 / 83 Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine toplayan Serenay Sarıkaya'nın bu fotoğrafı hayranlarını çok şaşırttı. Güzel oyuncunun kaşlarını kalınlaştırdığı, göğüs ve dudaklarına silikon yaptığı söyleniyor.

64 / 83 Estetik ile değişim mucizesi dedikleri böyle bir şey olsa gerek. (Merve Özbey)

65 / 83 Bu kişi Merve Özbey'den başkası değil!

66 / 83 Sıra Tolgahan Sayışman'ın güzel eşi Almeda Abazi'de. Almeda Abazi'nin estetiksiz hali ise günümüzdeki halinden çok farklı görünüyor.

67 / 83 Burnunu küçülten ve çenesini törpülettiği söylenen Almeda Abazi, 25 yaşında olmasına rağmen yanak bölgesindeki yağları aldırmış ve botoksa da başvurmuş.

68 / 83 Sıra Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay'da.

69 / 83 Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki burnu, şimdiki haline oranla epey bir büyük duruyor. Bunun yanı sıra elmacık kemiklerine de dolgu yaptırdığı döyleniyor.

70 / 83 Sırada Didem Soydan var.

71 / 83 Güzel modelin eski fotoğraflarındaki burnunun orantısız derecede büyük olması dikkatlerden kaçmıyor. Didem Soydan düz olan yüzünü daha keskin ve sivri hatlara kavuşturmuş.

72 / 83 Beren Saat'in ise öğrenciyken çekilen bu fotoğrafına bakıldığında dudaklarına dolgu yaptırdığı fark ediliyor.

73 / 83 Pınar Altuğ estetikli ünlüler arasına burun ameliyatı ile girdi. Pınar Altuğ'un aşağı doğru düşük burnu yukarı kaldırıldı.

74 / 83 Güzelliği ile dikkat çeken oyuncu Rojda Demirer meğerse estetikliymiş, hem de fazlasıyla.

75 / 83 Rojda Demirer'in estetiksiz halini görünler "Bu kadarına da pes" demekten kendini alamıyor.

76 / 83 İşte Rojda Demirer'in estetiksiz hali...

77 / 83 Peki bu şarkıcıyı tanıdınız mı? O da bir zamalar türkülere getirdiği yorumla müzik piyasasına damgasını vuran Hatice.

78 / 83 Hatice önceleri kısa ve koyu renk saçlarıyla mütevazı bir görünüm sergiliyordu.

79 / 83 Eski fotoğrafları ile şimdiki halini görenler ise şaşırıyor.

80 / 83 Zaman içinde ise geçirdiği estetik operasyonlar ve değişimiyle konuşuldu.

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