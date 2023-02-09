Şevkat Yerimdar'ın yıldızı Özgürcan Çevik'ten depremzedelere yardım! Kolileri tek tek taşıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmaya çalışıyor. Depremlerden etkilenen bölgeler için Edirne’de toplanan yardımların kolilenip, taşınmasında gönüllüler arasında oyuncu Özgürcan Çevik de yer aldı. Şevkat Yerimdar dizisiyle hafızalarımızda yer edinen Çevik kolileri tek tek taşıdı...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından Edirne’de bölgeye gönderilmek için toplanan yardımların merkezlerinden Mimar Sinan Spor Salonu, yardımlarla dolup taştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren salona akın eden vatandaşlar, getirdikleri yardım malzemelerini görevlilere teslim ettiler.

Salonda çeşidine göre yardım malzemelerileri ayrıldı. Öğrencisinden kurum çalışanına, gencinden yaşlısına salona koşan çok sayıda gönüllü de eşyaların paketlenmesine yardım etti. Paketlenen koliler, el ele TIR’lara taşınarak yüklendi.

DİZİ OYUNCULARI, SETTEN SALONA KOŞTU

Mimar Sinan Spor Salonu’na gelen gönüllüler arasında çekimleri Edirne'de devam eden 'Kasaba' dizisinin oyuncuları da yer aldı. ‘Şevkat Yerimdar’ filmiyle tanınan oyuncu Özgürcan Çevik de hem malzemelerin paketlenmesinde hem de taşınmasında yardımcı oldu.





