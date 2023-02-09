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Şevkat Yerimdar'ın yıldızı Özgürcan Çevik'ten depremzedelere yardım! Kolileri tek tek taşıdı

09.02.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevkat Yerimdar dizisiyle hafızalarımıza kazınan Özgürcan Çevik'ten depremzedelere yardım gecikmedi. Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgeler için Edirne’de toplanan yardımların kolilenip taşınmasında gönüllüler arasında ünlü isimler dikkat çekti. Özgürcan Çevik hem yardım kolilerinin paketlenmesine hem TIR'lara taşınmasına yardım etti...

Şevkat Yerimdar'ın yıldızı Özgürcan Çevik'ten depremzedelere yardım! Kolileri tek tek taşıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmaya çalışıyor. Depremlerden etkilenen bölgeler için Edirne’de toplanan yardımların kolilenip, taşınmasında gönüllüler arasında oyuncu Özgürcan Çevik de yer aldı. Şevkat Yerimdar dizisiyle hafızalarımızda yer edinen Çevik kolileri tek tek taşıdı...

Şevkat Yerimdar 3

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından Edirne’de bölgeye gönderilmek için toplanan yardımların merkezlerinden Mimar Sinan Spor Salonu, yardımlarla dolup taştı.

Şevkat Yerimdar 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren salona akın eden vatandaşlar, getirdikleri yardım malzemelerini görevlilere teslim ettiler.

Salonda çeşidine göre yardım malzemelerileri ayrıldı. Öğrencisinden kurum çalışanına, gencinden yaşlısına salona koşan çok sayıda gönüllü de eşyaların paketlenmesine yardım etti. Paketlenen koliler, el ele TIR’lara taşınarak yüklendi.

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DİZİ OYUNCULARI, SETTEN SALONA KOŞTU

Mimar Sinan Spor Salonu’na gelen gönüllüler arasında çekimleri Edirne'de devam eden 'Kasaba' dizisinin oyuncuları da yer aldı. ‘Şevkat Yerimdar’ filmiyle tanınan oyuncu Özgürcan Çevik de hem malzemelerin paketlenmesinde hem de taşınmasında yardımcı oldu.

Şevkat Yerimdar 1

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