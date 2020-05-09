Şevket Çoruh 'Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü böyle duyurdu!

Koronavirüs nedeniyle, setine bir kaç haftalık ara veren Arka Sokaklar’da dün akşam yeni bölüm heyecanı yaşandı. Arka Sokaklar setinde alınan önlemlerle çekilen dizi 8 Mayıs tarihinde 551. bölümü ile ekranlara geldi.
Dizide Mesut komiser rolünde izlediğimiz Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağını takipçileriyle paylaştı.
Çoruh paylaşımına şu notu düştü: “Mesut Aaaaaa bu akşam yayın varmış Usta Hüsnü Hemde yeni bölüm”
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