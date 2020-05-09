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Şevket Çoruh 'Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü böyle duyurdu!

DİZİ HABERLERİ  | 09.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, dün akşam yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin oyuncularından Şevket Çoruh yeni bölüm tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı.

Şevket Çoruh 'Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü böyle duyurdu!

Koronavirüs nedeniyle, setine bir kaç haftalık ara veren Arka Sokaklar’da dün akşam yeni bölüm heyecanı yaşandı. Arka Sokaklar setinde alınan önlemlerle çekilen dizi 8 Mayıs tarihinde 551. bölümü ile ekranlara geldi.

Dizide Mesut komiser rolünde izlediğimiz Şevket Çoruh da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağını takipçileriyle paylaştı.

Çoruh paylaşımına şu notu düştü: “Mesut Aaaaaa bu akşam yayın varmış Usta Hüsnü Hemde yeni bölüm”

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gerçekten bu diziyi izleyen insanlar olduğunu düşünmek bile beni yoruyo
ileri demokrasi 100 yıl geri gitmek miş.
Bir kaç kişide sadece cerrahi maske vardı diyerlerinin taktığı maskeler işe yaramaz idi zırt pırt takılan maskeyi de çıkarmaları hiç hoş bir durum değildi. Gerçi cerrahi maske de ıslanınca işe yaramaz oluyor.
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