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Şevket Çoruh Baba Sahne'yi açtı düğün yapamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

Arka Sokakların başarılı oyuncusu Şevket Çoruh geçtiğimiz yıl 7 milyon TL kredi çekerek açtığı Baba Sahne’nin borçları nedeniyle düğün yapamadı

Şevket Çoruh Baba Sahne'yi açtı düğün yapamadı

Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl sahip olduğu klasik otomobillerini ve 2 dairesini satıp üzerine 7 milyon TL banka kredisi çekerek Kadıköy’deki Baba Sahne adını verdiği tiyatro salonunu açarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamıştı.

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Özge Turna’yla 2 yıldır beraber olan Çoruh, özel hayatındaki mutluluğu da evlilikle taçlandırmak istiyordu ama Baba Sahne’nin işleri nedeniyle evlilik tarihini belirleyemiyordu.

BEKLEMEKTEN SIKILDIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Özge Turna, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyadaki “Benimle evlenmezsen bir kafenin ortasında seninle tartışır, sesimi yükseltir, avazım çıktığı kadar bağırır, ardından küser ve giderim” şeklindeki paylaşımıyla, evlilik teklifi beklemekten sıkıldığını gözler önüne sermişti.

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Turna’ya borçları nedeniyle düğün yapamayacağı için evliliği ertelediğini söyleyen Çoruh, sevgilisinden ‘Düğün olmasa da olur’ cevabını alınca 31 Aralık 2017’de evinde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle evlendi.

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Arka Sokaklar şevket çoruh

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