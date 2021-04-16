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Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh'un sağlık durumu nasıl? Koronaya yakalandı

16.04.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh Twitter hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Açıklamanın ardından sevilen oyuncunun sevenler Şevket Çoruh'un sağlık durumunu araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh'un sağlık durumu nasıl? Koronaya yakalandı

Oyuncu ve tiyatrocu Şevket Çoruh Twitter hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şevket Çoruh, dizi setinde Merve Oflaz'ın ardından koronavirüse yakalanan isim oldu. İşte, detaylar...

ŞEVKET ÇORUH SAĞLIK DURUMU NASIL?

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerine yer verdi.

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ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, dünyaya geldi

Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir

Şevket Çoruh, İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taş mektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Şevket Çoruh, Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Şevket Çoruh, 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Bir çok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Şevket Çoruh, 2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh adında bir kızı vardır.

Şevket Çoruh, şarkıcı Pamela Spence ile 2007 ile 2008 yılları arasında birlikte oldu.

Ödülleri :
2004 – 23. İstanbul Film Festivalinde “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
2003 - Sinema Yazarları Derneğinden 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.
2003 - 11. ÇASOD’dan“İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

Filmleri :
2011 - Anadolu Kartalları
2010 - Çakallarla Dans
2010 - Anı Yaşamak
2009 - Sonsuz
2008 - Usta
2004 - Eğreti Gelin
2004 - Anlat İstanbul
2003 - İnşaat

Oynadığı Bazı Dizi Filmler :
2008 - Komedi Dükkanı 25.Bölüm
2006 - Arka Sokaklar
2006 - Gönül Kudret
2005 - Savcının Karısı
2005 - Canın Sağolsun
2003 - Sultan Makamı
2002 - Azad
1999 - Yılan Hikayesi
1998 - Affet Bizi Hocam
1996 - Köşe Kapmaca
1996 - Sevda Kondu
1995 - Çiçek Taksi

Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri:
2004 - Kayıp Aşklar
2004 - Bir Aşk Hikayesi
2004 - Gülizar

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Arka Sokaklar dizisi Şevket Çoruh

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