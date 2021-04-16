Şevket Çoruh kimdir? Şevket Çoruh'un sağlık durumu nasıl? Koronaya yakalandı

Şevket Çoruh, İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taş mektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Şevket Çoruh, Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Şevket Çoruh, 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu ve tiyatrocu Şevket Çoruh Twitter hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Arka Sokaklar dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şevket Çoruh, dizi setinde Merve Oflaz'ın ardından koronavirüse yakalanan isim oldu. İşte, detaylar...

Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Bir çok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Şevket Çoruh, 2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh adında bir kızı vardır.

Şevket Çoruh, şarkıcı Pamela Spence ile 2007 ile 2008 yılları arasında birlikte oldu.

Ödülleri :

2004 – 23. İstanbul Film Festivalinde “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

2003 - Sinema Yazarları Derneğinden 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

2003 - 11. ÇASOD’dan“İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.

Filmleri :

2011 - Anadolu Kartalları

2010 - Çakallarla Dans

2010 - Anı Yaşamak

2009 - Sonsuz

2008 - Usta

2004 - Eğreti Gelin

2004 - Anlat İstanbul

2003 - İnşaat

Oynadığı Bazı Dizi Filmler :

2008 - Komedi Dükkanı 25.Bölüm

2006 - Arka Sokaklar

2006 - Gönül Kudret

2005 - Savcının Karısı

2005 - Canın Sağolsun

2003 - Sultan Makamı

2002 - Azad

1999 - Yılan Hikayesi

1998 - Affet Bizi Hocam

1996 - Köşe Kapmaca

1996 - Sevda Kondu

1995 - Çiçek Taksi

Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri:

2004 - Kayıp Aşklar

2004 - Bir Aşk Hikayesi

2004 - Gülizar

