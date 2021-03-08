Şevket Çoruh: Rasim Öztekin'in kavuğu devredeceği tiyatrocu

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu sanatçı Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy gibi sanatçıların sahip olduğu kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek törende Şevket Çoruh'a devredilecek.

Kavuğu dört yıl önce Ferhan Şensoy'dan devralan Rasim Öztekin, yaptığı açıklamada kalp problemleri sebebiyle tiyatro yapamadığını dile getirdi.

"Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum" diyen Öztekin bu gerekçeyle kavuğu bekletmenden Çoruh'a devretmeye karar verdiğini söyledi.

Öztekin, kavuğu Çoruh'a devretme kararını ise şu sözlerle açıkladı:

"Büyük özverilerle "Baba Sahne'yi" kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk Tiyatrosu'na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim. Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni'ne bekliyoruz."