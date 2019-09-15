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Şevket Çoruh saldırıya uğradığı geceden görüntüler paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu tiyatro oyunlarını sergilemek için gittikleri İzmir’de talihsiz bir olay yaşadı. Sokak hayvanlarına zarar veren bir grubu uyaran oyuncular, saldırıya uğradı. Çoruh saldırının görüntülerini yayınladı.

Şevket Çoruh saldırıya uğradığı geceden görüntüler paylaştı

Arka Sokakların başarılı oyuncusu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, “Bir Baba Hamlet” adlı oyunlarını sergilemek için gittikleri İzmir’de saldırıya uğradı. İki oyuncu, İzmir’in Narlıdere ilçesinde sergiledikleri oyun sonrası otele geçmeden önce Pasaport semtindeki bir restorana uğradı. Şevket Çoruh, bu sırada cadde üzerindeki sokak hayvanlarına çarpacak şekilde araç kullanan sürücüye sözlü müdahalede bulundu. Bu duruma tepki gösteren sürücü ve arkadaşları, Çoruh ile olaya müdahale etmeye çalışan Murat Akkoyunlu’ya saldırdı.

BİR RESTORANA SIĞINDILAR

Olay iki oyuncunun sığındığı restoran içinde de devam etti. Çevredekilerin müdahalesi ve polisin gelmesiyle, grup bölgeden ayrıldı. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ise polislerle birlikte Kantar Polis Merkezi’ne gidip şikâyetçi oldu. Yaklaşık üç saat polis merkezinde kalan oyuncular, çıkışta açıklama yapmadı. Bu arada polisin araştırmalarından sonra kavgaya karıştığı saptanan grup üyelerinden, yakındaki bir barın çalışanları olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de iki oyuncunun kendilerine saldırdığını ileri sürüp şikâyetçi oldu.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Oyuncu Şevket Çoruh yaşadıklarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çoruh, Twitter hesabından “İzmir’in göbeğinde darp edildik. Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık şimdilik. Kantar Polis Merkezi’ndeyiz. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık” paylaşımlarında bulundu.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Oyuncu Şevket Çoruh saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram sayfasında bu görüntüleri yayınlan Çoruh; İzmir’in göbeğinde darp edildik. Servet’in içinde yirmiye yakını eli bıçaklı insan tarafından. Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık" açıklamasında bulundu. Görüntülerde bir kişinin sokak hayvanlarına duba fırlattığı da dikkat çekti.

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