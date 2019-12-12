Şevket Çoruh'u bir tek kendisine benzetmediler

Ekranların uzun soluklu dizilerinden ‘Arka Sokaklar’da izlediğimiz Şevket Çoruh, başarılı oyunculuk kariyerini açtığı tiyatro sahnesi ve burada sergilediği oyunlarla taçlandırırken bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle arasındaki bağını koruyor.

Instagram’da çok faal olmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran Çoruh, bu defa bir TBT ile sevenlerinin karşısına çıktı. Başında bir aşçı şapkası varken çekilmiş fotoğrafını gündemdeki yarışma programlarına atıfta bulunarak : “Old Master Chef hıhıhıhıhıı” notuyla paylaşan Çoruh’un bu gençlik fotoğrafı çok farklı isimlere benzetildi.

İşte Şevket Çoruh’un TBT’sine gelen o yorumlar:

slymn_y34

Şevket Bayülgen

htce_erdogrul

Mesut Komserim bildigin şabanmişsin o zaman

emrefidan6

Kemal Sunal'ın gençliğine benziyormuş başkomiserim

fatma.toraman78

Biraz şabana benzettim

papatya1881fb

Okan Bayülgen sandım

