Şevket Çoruh'u bir tek kendisine benzetmediler

Ekranların uzun soluklu dizilerinden ‘Arka Sokaklar’da izlediğimiz Şevket Çoruh, başarılı oyunculuk kariyerini açtığı tiyatro sahnesi ve burada sergilediği oyunlarla taçlandırırken bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle arasındaki bağını koruyor.
Instagram’da çok faal olmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran Çoruh, bu defa bir TBT ile sevenlerinin karşısına çıktı. Başında bir aşçı şapkası varken çekilmiş fotoğrafını gündemdeki yarışma programlarına atıfta bulunarak : “Old Master Chef hıhıhıhıhıı” notuyla paylaşan Çoruh’un bu gençlik fotoğrafı çok farklı isimlere benzetildi.
slymn_y34
Şevket Bayülgen
htce_erdogrul
Mesut Komserim bildigin şabanmişsin o zaman
emrefidan6
Kemal Sunal'ın gençliğine benziyormuş başkomiserim
fatma.toraman78
Biraz şabana benzettim
papatya1881fb
Okan Bayülgen sandım
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