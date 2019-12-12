MAGAZİN

Şevket Çoruh'u bir tek kendisine benzetmediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:01 | Son Güncelleme

'Arka Sokaklar' dizisinin Mesut Komiseri oyuncu Şevket Çoruh, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yılların nasıl da hızlı geçtiğini gözler önüne serdi. Takipçileri Şevket Çoruh'u Kemal Sunal ve Okan Bayülgen'e benzetti.

Şevket Çoruh'u bir tek kendisine benzetmediler

Ekranların uzun soluklu dizilerinden ‘Arka Sokaklar’da izlediğimiz Şevket Çoruh, başarılı oyunculuk kariyerini açtığı tiyatro sahnesi ve burada sergilediği oyunlarla taçlandırırken bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle arasındaki bağını koruyor.

sevket-7P8f_cover

Instagram’da çok faal olmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran Çoruh, bu defa bir TBT ile sevenlerinin karşısına çıktı. Başında bir aşçı şapkası varken çekilmiş fotoğrafını gündemdeki yarışma programlarına atıfta bulunarak : “Old Master Chef hıhıhıhıhıı” notuyla paylaşan Çoruh’un bu gençlik fotoğrafı çok farklı isimlere benzetildi.

İşte Şevket Çoruh’un TBT’sine gelen o yorumlar:

slymn_y34
Şevket Bayülgen

htce_erdogrul
Mesut Komserim bildigin şabanmişsin o zaman

emrefidan6
Kemal Sunal'ın gençliğine benziyormuş başkomiserim

fatma.toraman78
Biraz şabana benzettim

papatya1881fb
Okan Bayülgen sandım

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Maçta poposunu açmıştı! 'Bazılarına seksi gelmediğim için...'Maçta poposunu açmıştı! 'Bazılarına seksi gelmediğim için...'
Ünlü modacı oğluyla ilgili itirafıyla olay olduÜnlü modacı oğluyla ilgili itirafıyla olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şevket çoruh gençlik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Arda Turan ????
arda turan
tipe bak çay demle :)) cins adam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.