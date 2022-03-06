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Sevkiyatları durdurdular! Toyota'ya bağlı Hino'dan şoke eden "hileli emisyon" itirafı: 115 bin araç...

06.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors'tan hileli emisyon itirafı geldi. Hino, "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz ettiğini kabul etti. Japon firma, bu verilerle sertifikalandırılan "motorlara sahip" 115 bin aracın satıldığı itirafında bulundu.

Sevkiyatları durdurdular! Toyota'ya bağlı Hino'dan şoke eden "hileli emisyon" itirafı: 115 bin araç...

Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi Hino Motors'tan itiraf geldi. Şirket, Kuzey Amerika'ya yönelik, Japonya içi üretilen araçların motor sertifikasyonlarında saptanan "yasa dışı uygulama" sonrası iç soruşturma heyeti kurdu.

Heyet soruşturması sonucunda Japon firma, 2016'dan beri "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz edildiği ve bu verilerle sertifikalandırılan "motorlara sahip" 115 bin aracın satıldığını itiraf etti.

ARAÇLARIN SEVKİYATLARINI DURDURDU

"Görevi suistimalden" Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) bilgi verildiğini aktaran firma, "hileli verilere sahip" motorlara sahip araçların ABD ve Kanada'ya sevkiyatlarının durdurulduğu açıkladı.

Durdurma kararının, firmanın ülke içi yıllık satışının yüzde 35'ini etkileyeceği bildirildi.

MLIT, yaptığı açıklamada eylemin, "tüketici güvenini sarstığını ve sertifikasyon sürecinin temellerinde şüphe oluşturduğunu" kaydetti.

Hino Motors Başkanı Ogiso Satoşi ise düzenlediği basın toplantısında, "katı mesai koşulları ve sayısal hedefleri yakalama baskısı nedeniyle çalışanların baskı altında olduğunu" belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Japonya
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