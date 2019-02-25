Sevmeyeni kalmayacak! Kabakla yapılan en lezzetli 6 yemek

Çıtır kabak lokmaları



Mücveri andıran tadıyla birçok kişiyi kendisine hayran bırakacak. Elbette tadı mücverle aynı değil, üstelik çok daha lezzetli versiyonu oluyor kendileri. Bu minik lokmalara bayılacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dereotlu kabak çorbası



Bu çorba hiçbir şekilde kabak tadı vermeyecek, garanti ediyoruz :) Çorbanın kıvamı da tadı da enfes. Klasik çorbalara bir süre ara vermek isteyenler tarif listesine eklemeli dereotlu kabak çorbasını. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Beşamel soslu kabak karnıyarık



Karnıyarık tarifine son derece sağlıklı bir alternatif getirdik. Diyette olanlar da artık afiyetle karnıyarık yiyebilsinler diye patlıcan yerine kabak kullandık. Yemeğin hafifliği, beşamel sosun ipeksi dokunuşu ve kaşar peynirinin de dahil edilmesiyle enfes bir lezzete imza attık. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kabaklı kek



Tuzlu kek sevenler için beş çayına yakışan bir tarif veriyoruz. Dilerseniz kahvaltı için de hazırlayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kabak dürüm



Sağlık ve lezzet bir arada! Her bir lokmada lezzet şöleni yaşamak isteyenler tarif için tık tık!

Kabak casserole



Kabağın süzme yoğurtla uyumuna çok şaşıracaksınız. İster çay saatinde, ister kahvaltıda, isterseniz de yardımcı yemek olarak akşam yemeğinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.



