YEMEK

Sevmeyeni kalmayacak! Kabakla yapılan en lezzetli 6 yemek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Miniklerin uzak durduğu, patlıcanla rekabette hep sonda kalan kabağı bugün çok farklı konumda olacak sevgili okur. Kalorisi düşük, faydası büyük olan kabağın tadını bu 6 tarifle sevmeyen kalmayacak! Detayları için sizi şöyle alalım...

Sevmeyeni kalmayacak! Kabakla yapılan en lezzetli 6 yemek

Çıtır kabak lokmaları

kabak lokma
Mücveri andıran tadıyla birçok kişiyi kendisine hayran bırakacak. Elbette tadı mücverle aynı değil, üstelik çok daha lezzetli versiyonu oluyor kendileri. Bu minik lokmalara bayılacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dereotlu kabak çorbası

dereotlu
Bu çorba hiçbir şekilde kabak tadı vermeyecek, garanti ediyoruz :) Çorbanın kıvamı da tadı da enfes. Klasik çorbalara bir süre ara vermek isteyenler tarif listesine eklemeli dereotlu kabak çorbasını. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Beşamel soslu kabak karnıyarık

karnı
Karnıyarık tarifine son derece sağlıklı bir alternatif getirdik. Diyette olanlar da artık afiyetle karnıyarık yiyebilsinler diye patlıcan yerine kabak kullandık. Yemeğin hafifliği, beşamel sosun ipeksi dokunuşu ve kaşar peynirinin de dahil edilmesiyle enfes bir lezzete imza attık. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kabaklı kek

kek
Tuzlu kek sevenler için beş çayına yakışan bir tarif veriyoruz. Dilerseniz kahvaltı için de hazırlayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kabak dürüm

karnı
Sağlık ve lezzet bir arada! Her bir lokmada lezzet şöleni yaşamak isteyenler tarif için tık tık!

Kabak casserole

kaa
Kabağın süzme yoğurtla uyumuna çok şaşıracaksınız. İster çay saatinde, ister kahvaltıda, isterseniz de yardımcı yemek olarak akşam yemeğinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.


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