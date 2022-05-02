Şevval ayı 2022 ne zaman? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Şevval ayı 2022 ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günün konuya ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. 1 Mayıs'ta biten Ramazan ayından sonra tutulan şevval orucu ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki Şevval ayı 2022 ne zaman? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet'in açıklaması ve ayrıntılar haberimizde.

ŞEVVAL AYI 2022 NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre 2022 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı, 2 Mayıs 2022'de başlayacak ve 30 Mayıs'ta bitecek.

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başlayacaktır.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucunun, Ramazan'dan sonra tutulması tavsiye edilir. Farz olmayan bir ibadettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Müslümanlar, Ramazan ayından sonraki 30 günlük Şevval ayı içinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

Ramazan ayının sonra Şevval ayında tutulan oruç 6 gün sürer. Şevval orucu da Ramazan ayındaki oruç gibidir. Oruç imsak vakti başlar ve akşam ezanında bozulur. Art arda veya ara verilerek tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar, içlerinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.

Allah rızası için niyet edildikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuybilirsiniz.

Ramazan ayında tutulmayan oruçların kazası da şevval ayında tutulacak ise bu durum da niyette mutlaka belirtilmelidir.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

