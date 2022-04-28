Şevval orucu, 1 Mayıs'ta biten Ramazan ayından sonra tutulur. Şevval orucu peş peşe veya ara verilerek de tutulabilir. Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. Peki Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval ayı altı gün orucu ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre 2022 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak. Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı, 2 Mayıs 2022'de başlayacak ve 30 Mayıs'ta bitecek.

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başlayacaktır.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucunun, Ramazan'dan sonra tutulması tavsiye edilir. Farz olmayan bir ibadettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Müslümanlar, Ramazan ayından sonraki 30 günlük Şevval ayı içinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Ramazan ayının sonra Şevval ayında tutulan oruç 6 gün sürer. Şevval orucu da Ramazan ayındaki oruç gibidir. Oruç imsak vakti başlar ve akşam ezanında bozulur. Art arda veya ara verilerek tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).



