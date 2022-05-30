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Şevval ayı ne zaman bitecek? 2022 Şevval ayının son günü ne zaman? İşte bitiş tarihi...

30.05.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Şevval ayının başlamasıyla beraber bu ayın ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Diğer yandan Şevval orucunun nasıl tutulacağı ve Şevval orucunun neden önemli olduğu merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman bitecek? 2022 Şevval ayının son günü ne zaman? İşte bitiş tarihi...

Şevval ayı ne zaman bitecek? 2022 Şevval ayının son günü ne zaman? İşte bitiş tarihi...

Şevval ayının ardından Zilkade ayı başlamış olacak. Birçok vatandaş da Şevval ayının başlamasıyla sonrası bu kıymetli ayın bitiş tarihini öğrenmek istiyor. Peki Şevval ayı ne zaman bitecek?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval Ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs tarihinde sona ermiş olacak.

ŞEVVAL AYI NEDİR?

Şevval, sözlükte “yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak” anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının ismidir. Bu kıymetli ayın İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı ifade edilmektedir.

Şevval adı Arab-ı müsta‘ribe devrinde kullanılmaya başlanmıştır ve İslâmiyet’ten sonra da kullanımı sürmüştür. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır.

Araplar kamerî ayların eski isimlerini değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırmaları sebebiyle bu şekilde isimlendirildiği veya havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar da mevcuttur.

Araplar Şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikâh kıymazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile Şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir.

Ramazan bayramının birinci günü olan Şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Hz. Peygamber’in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur” meâlindeki hadisi (Müslim, “Sıyâm”, 204) dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir.

Şevval ayrıca hac aylarının ilkidir.

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