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Şevval ayı ne zaman? Şevval ayı nedir? Şevval ne anlama geliyor? Şevval ayı orucu nasıl tutulur?

27.05.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval ayına dair araştırmalar devam ediyor. Hicri takvimde Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı, 6 günlük orucun tutulduğu ve faziletlerinin çok olduğu bir ay olarak bilinmektedir. Şevval ayının bitmesine kısa süre kala oruç tutmak isteyenler Şevval ayının son günü araştırılıyor. İşte detaylar!

Şevval ayı ne zaman? Şevval ayı nedir? Şevval ne anlama geliyor? Şevval ayı orucu nasıl tutulur?

Şevval ayı Müslümanalr için önemli bir aydır. Şevval ayı Müslümanların odaklandığı konulardan biri oldu. Bu ayda 6 gün oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Şevval ayının ne zaman biteceğini bilmek istiyor. İşte, 2022 Diyanet dini günler takvimi ve o konuyla ilgili ayrıntılar!

2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı. 6 gün orucunun tutulduğu şevval ayı 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

ŞEVVAL ORUCU FAZİLETİ NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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