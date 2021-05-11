Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu kaç gün tutulur ve hükmü nedir?

Ramazan'ın bitişiyle beraber müminler Şevval ayı hakkındaki sorgulamalara başladı. Ramazan orucunu tam olarak tutan kişiler Şevval ayında da 6 gün oruç tutmaları durumunda seneyi tamamen oruçlu geçirmiş gibi olacaklar. Peki Şevval ayı orucu ne zaman tutulur?
Mübarek Ramazan'dan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü Ramazan Bayramının ilk günü olmaktadır. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması ise haramdır. Bu nedenle bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza ya da nafile oruç tutulabilir.
Ramazan ayından sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber, “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) şeklinde buyurmuştur. Şevval ayı orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilmektedir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmemektedir. Yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca şekilde kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan sadece birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, eğer Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olmaktadır.