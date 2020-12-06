Şevval Şahin bikinili pozlarına gelen yorumlara çıldırdı! 'Almayacağım kilo size ne!'

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ardından İstiklal Marşı'nı bilememesiyle gündeme gelmişti.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yaşananların ardından Miami'ye dönmüş oradan da Bali'ye tatile gitmişti. Şahin tatilden bikinili paylaşım yapınca zayıflığı sebebiyle eleştirildi. Gelen yorumlara sinirlenen genç model takipçilerine bir video ile yanıt verdi.

Şahin açıklamasında "Hayretler içerisindeyim. Nasıl mantıklı bulup yazıyorsunuz? Yok babanız bunu görüyor mu? Yok vücudunu sergilemekten ne anlıyorsun? Size ne! Nasıl bir kafa! Sevmiyorsanız yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Yok işte kilo al, Türk kadını etli olur filan... Almayacağım kilo... Evet fitim benim vücudum böyle. Size ne!

