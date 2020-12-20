Şevval Şahin bikinili pozuyla takipçilerinin diline düştü

Sorgu Sual adlı programa katıldıktan sonra gündemden düşmeyen Şevval Şahin pandemide yaptığı ev partileriyle dikkat çekmişti. Şahin Türkiye'ye yaşadığı stresli dönemin ardından Miami'yi gitmişti.

Şevval Şahin Miami'nin ardından sevgilisiyle Bali'ye tatil yapmaya gitti. Şahin Bali'den yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi.

Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatil yapan Şahin bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Kitap okurken verdiğini bikinili pozlara takipçilerinin yaptığı yorumlar dikkat çekti. Takipçileri Şevval Şahin'le dalga geçti. İşte o yorumların bazıları:



-"Aaa kitap okuyor... Kim inanır"

-"Anladık abla İngilizce biliyorsun"

-"Kitap okuyor musun gerçekten"

-"Seni Türkiye güzeli yapan hayat bize neler yapmaz"

-"Zerre kadar bir seksilik göremiyorum"



